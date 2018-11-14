澎湖縣長首場公辦政見會 砲火四射變成辯論會

澎湖縣長首場公辦政見會登場前，各選將先禮後兵。（記者劉禹慶攝）

2018-11-14 19:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖縣長首場首場公辦政見會今日在澎湖縣選舉委員會登場，依報到時間進行抽籤順序，由呂華苑拔頭籌，依序為翁珍聖、陳光復、吳政隆、賴峰偉、鄭清發、陳大松，現場砲火四射，政見會儼然變成辯論會。

由於澎湖縣長選舉未辦辯論會，因此7名縣長候選人都把握機會，在首場公辦政見會中，除了各自發表政見會外，也捉對廝殺，其中前後任縣長賴峰偉、陳光復因有執政實績，成為攻防重點，包括銀合歡、垃圾、台華輪、社會福利及觀光發展等議題，而鄭清發更提出棄保說，直接粉碎外界傳言，強調堅持參選到底。

率先登場的呂華苑主打「國際牌」，強調自己有世界觀；翁珍聖則打「經濟牌」，照顧好海洋發展漁業與觀光業；陳光復強調「政績牌」，執政4年社會福利增加負債減少；吳政隆則是「青春牌」，主張世代交替打破藍綠惡鬥；賴峰偉喊出「直航牌」，開闢澎湖與中國福建各港口直航路線；鄭清發則提出「誠信牌」，4年內一定完成焚化爐；陳大松則「醫療牌」掛帥，捐出自己薪水成立醫療基金。

另外會場中砲火四射，其中又以賴峰偉、陳光復捉對廝殺最為激烈。賴峰偉痛批，陳光復減債說是挪用基金掩人耳目，並要求解釋外界傳言賣官及工程回扣說；陳光復反批賴執政時期賣土地還留下債務，同時前往中央擔任高官又不尊重女性；鄭清發、陳大松也加入戰局，鄭強調絕無棄保說，自己基層實力雄厚；陳大松則反問賴、陳兩人，反博奕公投他出錢又出力，兩人卻未出面表態。