「髮蠟哥」二崙無人知！ 菜農痛批他一跪害菜價崩盤

雲林二崙的菜農大部分都不認識「髮蠟哥」何將財，也不知道髮蠟哥的租地在何處，且痛批髮蠟哥向韓國瑜下跪陳情，反讓菜價崩盤。（資料照）

2018-11-14 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕自稱是「高麗菜農」，又說自己是「老車自救會會員」的網紅「髮蠟哥」何將財，日前改口是親戚在種，但農民都認識他。實際上，雲林二崙的菜農大部分都不認識「髮蠟哥」，也不知道髮蠟哥的租地在何處，且痛批髮蠟哥向韓國瑜下跪陳情，反讓菜價崩跌。

最近網友發現，髮蠟哥具有多重身分，9日新聞台播出的韓國瑜林園掃街影片中，「髮蠟哥」自稱是「老車自救會」，10日他則在雲林捧著高麗菜，變身成向韓國瑜下跪的「菜農」。

《三立新聞網》報導，髮蠟哥先前在10日說，因為他自己算是生意人，所以都會給別人承攬幫忙他種田。他在12日又說，是他的親戚在種菜，現在沒有連絡，而菜田是在1年半左右承租，現在已經沒有了。髮蠟哥不僅身分多變，說詞也反覆。

對於有沒有看過髮蠟哥，雲林二崙當地的多位農民表示，「沒有呀」、「我在開耕耘機，沒有看過這個人」、「只有在電視上看過他而已」、「不知道耶」。甚至還有農民痛批，髮蠟哥向韓國瑜一跪，害菜價瞬間崩盤，「當然不開心，他在那邊哭害死我們農民」、「他不是在種高麗菜的啦，他那麼大隻，怎麼可能」、「他高麗菜送人家吃就害我們，人家都說不用錢，就可以帶走高麗菜、很便宜，就害死我們這邊種菜的」。