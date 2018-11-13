絕非臨時抱佛腳 陳其邁：我不會用惡補方式提政見

陳其邁在立委林岱樺（右）及議員候選人陪同下地毯式掃街拜票。（記者洪臣宏攝）

2018-11-13 17:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今天表示，他不會用臨時抱佛腳、惡補方式提政見，針對國民黨市長候選人韓國瑜陣營明天舉辦「岡山大會戰」造勢，他說選舉不要殺氣騰騰，也呼籲民眾要尊重選擇，網軍不要謾罵或製造對立。

陳其邁下午在民進黨籍市議員候選人張勝富、江瑞鴻、林芳如、邱俊憲及立委林岱樺陪同下，展開仁武、鳥松、大樹及大社區地毯式車隊掃街，不少民眾等在路旁搖旗吶喊「加油」，比出2號勝利手勢。

韓國瑜今天沒有公開行程，閉關準備明天岡山造勢及19日辯論會，網路流傳國民黨新北市長候選人侯友宜、台中市長候選人盧秀燕將在「岡山大會戰」與韓國瑜合體造勢，積極動員。

對此，陳其邁指出，二戰期間岡山大空襲造成死傷非常慘重，他希望選舉能和平一點，不要殺氣騰騰，也許他們想鼓勵士氣，但大家還是和和氣氣，理性看待政見比較好。

他話鋒一轉說，選舉愈來愈白熱化，選民要看政見呈現的願景，他和韓國瑜不一樣，他廿幾年來一步一腳印，做任何事不會臨時抱佛腳，或用惡補方式提政見，如果選舉才看見，或政見天馬行空、可行性低，都不太好。

陳其邁認為，選舉過程要正派，不要因選舉就有義勇軍或網軍謾罵對手、製造對立，市民要選擇誰都必須尊重，例如詹雅雯、小野、柯一正等人遭韓粉、義勇軍組織性攻擊，非常不好，他呼籲候選人不要帶頭有刺激性言論，大家要自我期許、自我約束。