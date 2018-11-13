林右昌妹妹「查理宛豬」創作「奶油獅」 17日造勢晚會同歡

2018-11-13 16:01

〔記者林欣漢／基隆報導〕今天起請假投入選戰的基隆市長林右昌，宣布將於17日晚上6點將在六合停車場舉辦造勢晚會，有「MOMO家族」、「奶油獅與好朋友」，「乖乖玩偶」和小朋友一起同歡，要以歡樂氣氛，取代選舉煙硝味。

林右昌今天下午在競選總部與幾名小朋友玩起氣球，開心與著名的「奶油獅」、「乖乖玩偶」看板合照。「奶油獅」原創者是林右昌妹妹「查理宛豬」林宛姿，後來由其他設計師延續創作，增加「卡布鷹」、「果凍馬」、「奶油豬」等角色，深受小朋友喜愛。

林右昌說，這4年來基隆已經從黑暗、不開心、不快樂、不幸福，漸漸走向光明、開心、快樂和幸福，因此希望以嘉年華式的歡樂聚會，取代傳統的競選造勢，呈現繽紛歡樂的意象，大部分表演活動都是為小孩子規劃，歡迎大小朋友一起來同歡。

活動當天還邀請15個社區發展協會，在周邊擺攤位，除了吃的、喝的，還有社區自己做的手工點心和逸品，而這些收入也會捐作公益。當天也會播放林右昌執政4年的回顧影片，基隆的蛻變過程。

林右昌說，選舉最重要的是與市民溝通，把想法傳遞給民眾，傳統造勢去聽大咖政治人物演講、喊凍蒜，演講聽多了都想睡覺了，可以更開心有意義一點，希望藉由嘉年華式的晚會，一改過去大家對造勢晚會枯燥乏味的既定印象。