中國發動網路戰爭干涉台灣選舉 謝長廷：不能放縱

2018-11-12 20:32

〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕駐日代表謝長廷十二日指出，中國網軍在這次台灣九合一選舉發動網路攻擊，他表示，這「完全是一場戰爭」，如果他們成功了，將會把這套用到全世界，謝長廷憂心這場戰爭將關係到台灣的民主制度能否繼續維持。

謝長廷在日本關西風災後遭到統媒及網路假消息的全面圍剿，自嘲有「豐富被霸凌經驗」的他表示，事後過濾了網路匿名留言發現很多攻擊謾罵用語「非常不台灣」。謝長廷認為中國網軍以他當做試驗對象，先是利用關西風災事件對他進行霸凌，接著又繼續在這次九合一選舉拿台灣做實驗，如果實驗成功未來就會擴大到全世界。

他指出，中國在這次台灣九合一選舉發動的網路攻擊「完全是一場戰爭」，文化界的小野、柯導等人，他們只要在網路上支持民進黨候選人或不支持國民黨候選人，就會被霸凌得很厲害。雖然不曉得這些人是哪裡來的，但他們的用語完全沒有台灣的文化。

例如他們謾罵女性，不管對蔡總統或陳菊，一律都用「母豬」，連一點基本的素養都沒有，年紀大一點就咀咒人家早點死，講到台灣他們言語充滿歧視，把台灣糟蹋到極點。他認為這是中國的網軍，因為台灣人不會這樣罵人，例如罵他「漢奸」，台灣人怎麼吵架也不會罵人漢奸。這些網軍的言辭完全沒有台灣的感情，有些人對台灣的愛只是一種對財產的愛，像愛自己的車子一樣。謝長廷強調，不能放縱他們來干涉台灣，這是他的基本立場。

謝長廷重申，這次是一場戰爭，關係到台灣能否維持民主制度，還是一次就被他們拿去，如果他們贏了，將來就是這樣。事實上，他們在這次美國期中選舉也用同樣的手法干預，沒有成功的原因之一是因為有語言上的難度，但同樣使用中文的台灣就太容易了。

謝長也表示，當然沒有證據說這是人與國民黨候選人有關，但他覺得國民黨可以出面講一句話制止這種情況，也許能讓我們覺得台灣還有未來。

謝長廷強調，他不會妥協，要繼續與這些網軍對抗，就算戰到身敗名裂也沒有關係，他寧可這樣，不然活在這個社會有什麼價值。他還表示，明知講什麼會被霸淩，但還是就繼續講，不能妥協，不然將來有一天誰來攻擊台灣、霸淩台灣，大家不是都放棄了嗎？現在就要培養這種守護自己權利的文化，台灣這個文化一定要建立起來，自己的權力要自己守護。台灣的價值、權利要自己守護。將來有一天遭受威脅甚至被佔領，台灣人才有辦法再反抗。

中國網軍不但霸凌謝長廷，還威脅要讓他的兒子謝維洲和朋友全部落選，讓謝長廷「痛苦無顏面」。對此，謝長廷感性地表示，已經告訴兒子自己沒有做錯事，為了台灣利益得罪親中力量，希望兒子不必退怯，寧可父子一起奮戰，一起承受攻擊，即使戰到力竭倒下也很感性，「你站起來戰鬥，我也得站起來戰鬥，這一場倒下去就倒下去。要有這精神不然台灣怎麼守護台灣呢？」