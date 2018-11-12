競選旗幟亂市容 市議員候選人：不是多就有效

整片競選旗海。（資料照，記者萬于甄攝）

2018-11-12 20:15

〔記者萬于甄／台南報導〕隨著選舉投票日接近，街頭選舉旗幟也越來越多，其中，台南市議員第七選區永康區候選人數最多，15搶7選情相較激烈，永康街道上隨處都是競選旗海，更讓人感到市容雜亂，紛紛陳情投訴，市府近日大刀闊斧清理永大路二段一處約200公尺旗海，還給市民乾淨的市容。

選舉旗幟、布條是候選人提高知名度，讓選民認識的方法之一，因此，台灣每到選舉期間就會有大量的選舉旗海「湧上街道」，不過，這些文宣有時卻讓民眾為之詬病，許多選舉旗幟安插在街道轉角之處，間接影響行車交通安全，有些更綁在私人圍牆上，造成民怨。

其中，永康區永大路二段一處約200公尺的鐵圍籬，早在公告競選活動期間開始前，就充斥許多市議員、里長等候選人旗幟，該處非公告競選旗幟廣告物設置地點，雜亂的旗海更讓市民感到相當誇張，向環保局投訴陳情後，近期環保局人員展現魄力，拆除一整排的競選旗海。

有市議員候選人認為，競選旗幟對參選者來說相當重要，是提升地方知名度的方式，更是選舉不可或缺的工具，但也確實每到選舉期間，就會讓市容顯得凌亂，不過，選舉旗幟也不是量大、尺寸大就好，插旗的位置才是重點，否則有時會適得其反。

亦有政壇人士說，台灣是民主自治的地方，選舉就是民主自治的一種形式，只能說競選

旗幟是選舉生活中的小代價，但競選旗幟、看板也不能隨便亂擺，若影響到行車交通或是擅自綁在私人土地上，只會惹得選民討厭，並不會增加選票。

環保局則表示，希望各候選人在競選活動期間，應遵守設置原則，距離選舉投票日剩下沒幾天，選舉布條、旗幟確實越來越多，近日也接獲不少民眾投訴陳情，若競選旗幟經查違反競選旗幟廣告物設置原則，環保局會先告知候選人拔除，否則將一律拆除。