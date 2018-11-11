他瞬間成選戰人氣磁鐵 各級候選人都來「搶光」

新竹縣新埔鎮長林保祿（左前拿麥克風者）是這次新竹縣唯一同額選舉的鄉鎮市長，高人氣，讓全鎮各級選舉候選人都來爭著亮相，他也從主人變成大會「主持人」。（記者黃美珠攝）

2018-11-11 20:02

［記者黃美珠／竹縣報導］這次新竹縣13鄉鎮市長選舉只有新埔鎮長林保祿是同額選舉，如無意外篤定將可獲連任。這是該鎮近20年來第2例。今天他成立競選總部，卻被支持者戲稱是「連任」總部，不僅檯面上的3位主要縣長候選人先後趕往致意，鎮內其他各級選舉候選人也搶著上台「爭光」，讓明明是「主人」的林保祿當場變「主持人」，介紹選戰上的「舊雨新知」給鄉親認識，各選將莫不都希望沾他的光，替自己多添一些人氣。

國民黨新竹縣長候選人楊文科誇林保祿可說是全台鎮長的典範，因為他很有智慧，4年來經營新埔做出了非常亮麗的政績。他提出很多施政的 施政方針，例如注重教育、成立基金會，鼓勵新埔學子有好的表現。

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方說，他如果當縣長會跟林保祿好好配合，用創意、執行力，推動智慧、科技、農業的結合，帶給新埔更加繁榮，並以他不斷強調的人文美學方式，讓新埔的3街6巷9宗祠帶領新埔風華再現。

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩說，新埔有很多音樂人才，而且都非常的有造詣。她如果當縣長，要讓新埔有音樂班，讓新埔的教育資源更好。

不過在一片和樂融融中，仍然有一絲的選舉煙硝來自縣長候選人之間的競爭。

其中，新埔鄉親期待多年的埔東隧道就是現場大家關注的焦點。

先上台的徐欣瑩說，新埔要發展，很多建設之母是交通，就連觀光也不例外。她說，鎮長林保祿講埔東隧道希望未來4年可以完成。這點她要跟鄉親報告，當時她當立委，交通部長葉匡時曾來到新埔，當時中央就已經核准要給新竹縣2億的經費做埔東隧道，但當時的縣府卻說自己有錢、不要中央的錢，但是到現在都沒有做。所以，未來她如果做縣長，她要跟鎮長林保祿一起攜手打通埔東隧道，讓新埔到竹北只要10分鐘。

後到場的楊文科反擊說，埔東隧道環評通過了，當時確實有2億的經費。是什麼原因以致迄今沒做？他說，絕對不是有錢不做，而是因為璞玉計畫沒有通過、沒有去開發的緣故。楊文科轟，這是誰造成的？他說，他在縣府服務的時候，實際參與過所以知道。也就是每次開會，都是民進黨的立委像是林淑芬、蔡培慧從頭坐到尾，且要照他們的意思來開會，才使得每次都開不通過，而「我們的人」講講話就離開，這些所有參加的人都看在眼裡。他說，只要璞玉計畫成功，埔東隧道就會成功，我們大家一起努力。

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