涉嫌散發爭議文宣的「鬼」 徐欣瑩陣營抓到了

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩陣營發言人陳程振，說明昨晚他們支持者報警逮捕涉嫌散發爭議文宣的過程。（圖由徐欣瑩陣營提供）

2018-11-11 16:57

［記者黃美珠／竹縣報導］民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部昨（10）日才「森77」說要籌組「抓鬼」大隊，專抓涉嫌散發讓該陣營覺得不實、且有影響徐欣瑩選情之虞的文宣者，今天下午就宣布真的逮到2個涉案女子，警方獲報後請示新竹地檢署，經檢方指示等該份文宣署名散發的范姓男子到案說明後，再把2女一併函送法辦。

徐欣瑩競辦發言人陳程振說，他們是在昨天深夜接獲民眾電話通報，指位於竹北市某醫院旁停車場，有人散發抹黑徐欣瑩的不實文宣，意圖使縣長候選人徐欣瑩不當選，已經涉嫌違反選罷法。

陳程振說，對手陣營不敢比政見、政績，只會抹黑，完全是低估新竹縣民的判斷力與智慧。事實上昨天深夜在高鐵附近，也有類似的大量抹黑文宣被散佈，有的甚至成為散落地面的垃圾，還是徐欣瑩的支持者看不下去動手一一撿拾回收。

徐欣瑩陣營重申，針對前述現象，他們已經找來律師團嚴陣以待，一旦抓到散佈者，將一律以「現行犯」直接逮捕法辦。

警方初步調查發現，涉案的蔣姓、田姓女子疑似透過某人力仲介業者，以每小時250元代價，幫人散發傳單打零工。

2女對警方說，他們是臨時被人力仲介業者通知有1000份的廣告需要散發，所以才會在事發地，夾放停靠在周邊的機車車身上，文宣內容為何，她們並不清楚。

警方請示檢察官後，檢方認定這份文宣有人署名、並非黑函，且尚未進入法定的競選期間，是否涉及選罷法還有待釐清，將進一步傳喚署名的范姓男子到案說明。