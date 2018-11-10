高市電視辯論》最偉大南都遍成百業擔憂 韓國瑜：要讓高雄重新站起

2018-11-10 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選舉首場公辦電視政見發表會今天在高雄市政府四維行政中心舉行，國民黨候選人韓國瑜表示，他在這一年多接觸到高雄各產業的人，共同的聲音都是在緬懷過去、擔憂現在、煩惱未來，他因此希望讓高雄變得又年輕又有錢，要讓高雄重新站起來。

韓國瑜上台後先表示，陳其邁助理曾要陳其邁學習幽默，但韓國瑜的助理則建議韓，要向陳其邁學習嚴肅，因此兩人基本點不一樣。

韓國瑜表示，這次高雄市長最可貴的點就是全世界都在看，這真的不容易，他認為這與這次選舉的激烈、高雄的沒落有關。他表示幾乎還沒看到高雄有一個產業的人對未來充滿信心，感慨曾幾何時台灣最偉大的南都會變成百業擔憂。

韓國瑜說，假設在高雄周圍建立一個長城、讓高雄人不與其他縣市來往，高雄也能養活自己，因為高雄面積有10個台北市大、4個新加坡大，而且有完整的農業、漁業、工業、空港、海港以及各種公司行號，高雄就算閉關自守也能養活277萬人口。韓國瑜將高雄形容成台灣最耀眼的珍珠，他認為高雄沉睡了太久，希望將高雄變得又年輕又有錢。

韓國瑜表示，很多去過美國的人會認為，美國「好大、好美、好無聊」他則希望讓觀光客對高雄的印象就是「好爽、好棒、好快樂。」他也認為，下一任高雄市長的重大任務與挑戰，就是要讓高雄重新站起來。