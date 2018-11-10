南投模擬投票作業 「公投案」令人霧煞煞

南投縣選舉委員會今舉辦「五合一公職選舉暨十項公投模擬投票作業」，活動會場還特別安排小朋友身穿包公裝宣導情形。（記者謝介裕攝）

2018-11-10 13:21

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣選舉委員會今日搭配移民節活動，在縣府地下室2樓廣場舉辦「五合一公職選舉暨十項公投模擬投票作業」，包括新住民在內的縣內民眾參與踴躍，但對於公投案到底領或不領？抑或是領取全部？還是可分開領取？個個一臉疑惑，經選委會人員逐一說明後，大家對於「先公職、再公投」2階段領投流程與動線，也比較有初步的了解及認知。

此次模擬投票作業規劃的領投動線與全縣488處投開票所一致，即具有選舉權的民眾出示證件供查核後，先領取縣長、縣議員、鄉鎮市長及代表、村里長等5項公職選舉選票並依序投入票匭後，緊接著，在會場中間可看到桌上擺放10案公投票的服務台，但包括參與模擬宣導作業的縣長林明溱也嘆道，公投案加公職選舉票在內，選民最多可領取15張，似乎太過複雜，易讓人搞混，因此提醒民眾前往投開票所之前，最好先了解公投案內容，以利投票作業進行順暢，避免投票塞車或糾紛等意外發生。

此次公投總共10案，分別是國民黨提出的7號「反空污」、8號「反深澳電廠」及9號「反核食」，還有下一代幸福聯盟提出的10到12號「愛家3公投」，對上婚姻平權小組提出的14、15號「婚姻平權公投」，另還有13號「東奧正名」及16號「以核養綠」公投。

南投縣選舉委員會副總幹事黃志聰說，公職選票方面年滿20歲具有投票權，公投票則年滿18歲便有投票資格，民眾可依自己自由意願在10項公投案中，選擇領取、不領取抑或是全領或部分領取，選務人員將秉持「引導但不干涉」原則，做好此次選務工作。

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