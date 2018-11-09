批中國介入台灣大選！蔡英文：若我們低頭 民主就會倒下去

總統蔡英文今天為宜蘭縣長候選人陳歐珀站台，批評中國介入台灣大選，呼籲選民用選票捍衛台灣。（記者張議晨攝）

2018-11-09 21:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕選戰倒數15天，總統蔡英文今天第8度到宜蘭站台，她直言，這次選戰，有一股力量要求我們閉嘴，台灣要面臨無孔不入的滲透跟假訊息，「若我們低頭，民主就會倒下去」，她呼籲選民，用選票當後盾，保護台灣的民主，「環境再怎麼困難，我都會承擔責任扛起來。」

民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀今晚在羅東鎮光榮路舉辦競選總部成立大會，包含總統蔡英文、前行政院長游錫堃、宜蘭縣代理縣長陳金德都到場力挺，展現勝選決心。

蔡英文批評，國民黨說要教訓民進黨，「請問他們憑什麼？」當我們推動改革的時候，他們拚命抵制，我們盡全力解決問題，他們卻在旁邊指指點點，「當中國打壓台灣的時候，國民黨又在哪裡？」

導演柯一正日前發布影片，公開力挺高雄市長候選人陳其邁，臉書隨即被網友灌爆；蔡英文坦言，她知道，當她這麼說的時候，一定會有人又在網路攻擊我。

蔡英文直言，這場選舉，背後有一個力量要求我們閉嘴，鋪天蓋地把不同意見壓制下去，「若我們低頭，台灣民主就會倒下去」。

蔡總統說，台灣危機已經不只是來自對岸的文攻武嚇，還有無孔不入的滲透跟假訊息，操弄台灣的對立。

「不能讓這些人得逞！」蔡英文說，有許多人支持親中政黨，讓國進社會認為台灣人受到打壓就會屈服，在這情況下，更需要有一個守護台灣價值的政黨，擋住境外力量的入侵。

蔡英文強調，她上任以來，沒有學前任迴避改革難題，當一個「輕鬆」的總統，沒學國民黨拿主權交換一時偏安，忘了強化國防跟經濟產業。

蔡總統說，選民可以罵她、罵民進黨，但不要因為這樣，讓反改革力量「死灰復燃」，阻擋國家未來方向，呼籲選民「我們一起用選票守護台灣的民主價值」。