非核減煤PK擁核燒煤 高雄市長候選人僅陳其邁表態

2018-11-09 20:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕九合一選舉暨公投日倒數，對於非核減煤或擁核燒煤，南台灣廢核行動聯盟透過問卷，收集台南、高雄、屏東等縣市長候選人意向，今天下午公布結果，高雄市長候選人中，只有陳其邁明確表態。

南台灣廢核行動聯盟指出，九合一選舉暨公投中，公投第16案訴求廢除電業法第95條第一項條文「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」，俗稱「非核家園條款」。如果公投通過，核三廠恐怕會延役，中火及興達等燃煤電廠的減煤速度會趨緩，將讓中南部繼續籠罩在空污危害中。

南台灣廢核行動聯盟透過問卷，收集到南部各縣市長候選人的意向，對於是否支持核三廠屆齡除役？支持的有屏東潘孟安、李鎔任、高雄陳其邁以及台南高思博、黃偉哲、蘇煥智、陳永和。

反對者無，未回應的包括高雄韓國瑜、蘇盈貴、璩美鳳、台南許忠信、林義豐、屏東蘇清泉。

對於是否同意公投16案，廢除2025年非核家園條款？同意者為台南高思博，不同意是屏東潘孟安、李鎔任、高雄陳其邁、台南黃偉哲、蘇煥智、陳永和。未回應包括高雄韓國瑜、蘇盈貴、璩美鳳、台南許忠信、林義豐、屏東蘇清泉。

台灣藍色東港溪保育協會理事長李宜欣說，，樂見潘孟安與李鎔任表態支持核三廠屆齡除役，反對廢除非核家園條款，但遺憾蘇清泉拒絕回應。

地球公民基金會主任蔡卉荀說，公投16案以「以核養綠」為名，會比目前「非核減煤」政策排放更多空污、重金屬和二氧化碳，實為「擁核燒煤」，若通過將不利興達電廠減煤與除役。

蔡卉荀指出，如果反空污、希望高雄有好空氣，都應明確反對「以核養綠」。但很遺憾高雄4位候選人，只有陳其邁明確表態，本週日高雄將舉辦反空污遊行，呼籲韓國瑜及所有候選人，不要只是來政治作秀，要務實提出「非核減煤反空污」的具體政見。