台灣被假新聞傷害全球最嚴重 AIT主席示警：非常危險

2018-11-09 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕假新聞與假訊息氾濫，除影響政府施政，隨著九合一選舉的到來，更會左右選舉的結果。目前在台灣訪問的美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）表示，台灣與中國使用相同語言，加上擁有很高的言論自由，這讓台灣成為全球被假新聞傷害最嚴重的國家，他也認為，台灣與美國一樣，言論自由正受到假消息的侵蝕，「這是非常危險的」。

據《上報》報導，莫健表示，台灣是民主國家，擁有很高的言論自由，加上與對岸中國使用同樣語言，讓台灣成為全球被假新聞傷害最嚴重的國家，他認為，蔡政府應該除了要嚴肅看待此問題，更要努力去解決，也盼望以後民主國家能合作一起對抗假新聞的威脅與傷害。

「因為台灣很支持言論自由，沒有出現政府干預、控制言論自由的情形，導致假新聞更加泛濫。」莫健指出，這一點可能是台灣面臨的一大問題，就如同美國目前也正受到某些威權獨裁國家，試圖用假訊息、假新聞來傷害民主制度中的言論自由，「這真的非常危險」。莫健直言，台灣現在就處於對抗該問題的最前線。

莫健指出，目前台美最頻繁討論的議題，就是兩方合作對抗假新聞威脅的行動，例如《全球合作暨訓練架構》（GCTF）年度聯合委員會舉辦的工作坊。他也希望未來台美能互相分享對抗假訊息的方法和經驗，並持續就該議題能有更密切的的合作。