不怕陳其邁辯論細問市政 韓國瑜：游泳狗爬式自由式都會

被媒體問到，在辯論會上，對手陳其邁可能會問很細的市政問題，有把握回答嗎？韓國瑜回答說，沒關係，我游泳狗爬式跟自由式都會。（記者黃旭磊攝）

2018-11-09 17:59

〔記者黃旭磊／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜今天被媒體問到，在辯論會上，對手陳其邁可能會問很細的市政問題，有把握回答嗎？他回說，沒關係，我游泳狗爬式跟自由式都會。

韓國瑜今天（9日）於國民黨高雄市黨部傾聽旅遊、勞工業界心聲，活動由親民黨市議員候選人吳益政等人舉辦，數百名支持者到場。活動結束前，媒體追問，「若陳其邁在辯論會問市政細節，你答得出來嗎？匆忙間，韓國瑜回答，「我游泳狗爬式跟自由式都會。」媒體也詢問陳其邁帶進國巨投資，韓國瑜回答，運作過程不知道，陳其邁委員幫高雄招商，幫他喝采，未來換我當，會更大力招商引資。

韓國瑜說，鳳山登陸、旗山夜襲，至於岡山會想出來（口號），讓民眾有感覺。

韓國瑜強調，當官的不可以作威作福，不可以離開基層，若順利當選市長，包括自己、3個副市長及局處首長要帶睡袋，每個月去睡農民、漁民、勞工宿舍一晚，傾聽人民聲音。

韓國瑜爆料說，在立法院當9年立委，去7-11連東西都不會買，秘書都處理好了，生活本能萎縮，秘書伺候久了，忘了自己是誰，「手上有權力太久不是好事」。

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