雲縣長選將王麗萍：修復三合院 鼓勵「青銀共居」

2018-11-09 16:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長候選人王麗萍今天在親手改造的老家「蓋亞基地」，發表「青銀共居、生態跳島」政策，透過老房子修復，讓傳統三合院變成生態性的「綠合院」，提供在學大學生住宿。

王麗萍表示，雲林為農業大縣，擁有許多老舊的三合院建築，同時也是人口嚴重老化的地方，雲林縣內有4所大學包括虎科大、雲科大、環球科大、中國醫藥大學等校超過3萬名大學生，因此她提出「青銀共居」政策，就是要解決學生住宿與老人長照。

王麗萍今天與雲林縣議員候選人蔣尹瑄共同發表「青銀共居、生態跳島」政策概念，並以王麗萍將自己老家變造成蓋亞基地的經驗，證實青銀共居具體可行。

最年輕的雲林縣議員候選人蔣尹瑄，本身是雲科大文資所研究生，因為關心文化資產保存決定休學投入社會實踐，她說，當學生時最困擾的就是居住與飲食問題，主張傳統合院建築就是典型的文化資產，老人家不只是需要被照顧的長者，也是活的文化保存者，青銀共住有助融合長輩與年輕人，相當值得支持。

蔣尹瑄今晚在虎尾水塔前特別邀請返鄉創作的「農村武裝青年」舉辦音樂會，認為雲林其實很有條件可以打造成吸引新世代青年的地方，更支持老屋修復結合工藝傳承和世代學習，透過生態跳島的概念，解決學生需求與全球性的氣候與環境問題，符合世界潮流，堪為先驅。