造謠花蓮營養午餐停辦 國民黨議員許淑銀今登報道歉

2018-11-09 15:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議員許淑銀上月25日與國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚站宣傳車掃街，車上廣播「放送」宣傳營養午餐要停辦，花蓮縣府斥為「散布不實謠言」，上月底發出存證信函要求道歉，花蓮縣議員許淑銀今天終於在花蓮2家地方報刊登道歉啟事，同時也到花蓮縣政府親自道歉。

代理縣長蔡碧仲說，希望外界針對各種消息詳加求證，以免成為傳播假新聞幫凶，尤其議員更應以身作則。他說，上月9日TVBS政論節目評論營養午餐停辦，因隔天就是花蓮舉辦國慶焰火活動，他10日當天僅在社群網站回應「花蓮學童營養午餐：只會更好，不會減少」，未料不實消息經網路散布，造成學校、家長、學童等多方困擾。

蔡碧仲說，縣府政策可受公評，但不實消息縣府有義務及必要澄清並導正視聽，上月底陸續發函媒體等要求更正假訊息，他也在上月16、17日到中正、北昌國小訪視營養午餐，本月起也舉辦「花蓮縣中小學有機月」，連續一個月餐餐吃花蓮在地的有機米，希望食農教育從小扎根、讓花蓮孩子吃得到在地農產品、支持本地農民。

花蓮2家地方報包括更生日報、東方報，今天頭版均刊登許淑銀的「道歉啟事」：「本人許淑銀因一時不查，於陪同特定候選人拜票時，公開散布縣府將停辦營養午餐，不實消息造成多方困擾，經查縣府營養午餐「不會減少，只會更好」，感謝蔡縣長及縣府寬宏大量不予追究，道歉人許淑銀特此公開道歉。

許淑銀說，營養午餐沒有停辦，自己因一時不察，沒有查證午餐是否停辦就公開散播，她身為民意代表「應該用更高標準要求自己、應該有更好的資訊辨別、查證能力」，她對縣長、縣府、各級學校、家長學童感到非常抱歉，也感謝縣長寬宏大量、不予追究，她肯定蔡碧仲關心學童營養午餐品質、實地視察並與學童共餐的努力。

競選連任的花蓮縣議員許淑銀，上月25日陪同縣長候選人徐榛蔚到秀林鄉宣傳車掃街，站在宣傳車上廣播：「花蓮縣政府蔡縣長把營養午餐都刪掉了，未來小朋友要吃什麼？我們要選給1號徐榛蔚。」為此縣府發存證信函要求許淑銀道歉，否則要提告。

另外，包括TVBS「少康戰情室」上月9日節目中製作圖卡「代理縣長蔡碧仲取消免費營養午餐」，主持人趙少康與立委王育敏現場批評蔡碧仲接任代理縣長後各項政策；遊覽車業者洪堯也在臉書貼文批評「縣府停辦營養午餐」，雙雙收到縣府公文，盼「停止傳播促訊息」、「更正訊息」。