恆春傳選舉暴力事件 鎮長宣誓「恆春不是黑道的故鄉」

2018-11-09 17:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣恆春鎮昨天晚間爆出鎮民代表蔡新將遭暴力毆打成傷事件，隨後另一方候選人居所附近又傳出遭人引爆土製炸彈，國境之南整夜都不平靜，今天中午爭取連任的鎮長盧玉棟陪同蔡新將召開記者會，除譴責選舉暴力，更強調「恆春不是黑道的故鄉」。

一連串的選風敗壞事件，得從昨晚盧玉棟及蔡新將赴大光活動中心召開說明會開始，蔡新將還原，當時他和盧玉棟到大光說明，雖然另名鎮長候選人張榮志方說漁會並不支持盧，但因為當地以漁民為主，因此說明會仍以漁民為主，但沒想被漁會支持者從後方偷襲，導致他右眼附近濺血。

蔡新將指出，當時數名警力就在現場，卻無法抓到動手的現行犯，令人匪夷索思，質疑警方的保護人力和積極度明顯不足。

盧玉棟則表示，對方的說明會他都要求競選團隊絕對不要前往，就怕擦槍走火，要求警方只要犯法就依法辦理，若是沒犯法，是民主是對的就要承擔一切，希望不要用抹黑、暴力的手段，因為這是恆春人所不淮、不認同的。

「恆春不是黑道的故鄉！」盧玉棟同時發表5點聲明，首先他要譴責暴力，因他選了8次，恆春從來沒發生過類似如此的暴力事件，這樣子操弄選舉的對手，保證被恆春人放棄。

第二，他是現任鎮長也合法申請場地，卻發生有人濺血、且犯人無法及時抓到，應該加強警力，不然候選人向選委會繳保證金的用意到底為何；第三，暴徒此舉是挑戰公權力，因為有4名警察在場，卻連犯人都抓不到，難道是看到大批黑道兄弟在場也怯場了嗎？昨天的事件已挑戰所有恆春人民及其智慧，一定會引起公憤。

恆春漁會也在昨天深夜發出聲明，指出連續好幾場說明會，盧玉棟和蔡新將都公然散佈有關漁會賣冰價格很貴的謠言，但實際上每支漁業用冰僅其散佈的一半，雖已澄清多次，但盧、蔡二人為求勝選仍我行我素仍不惜抹黑向法律挑戰。

漁會強調，昨天也是大光里民的漁會理事長陳瑞木想要聽取政見，卻被盧玉棟陣營的人要求警方不得進入，後來另位漁民要進入旁聽卻被蔡新將強行推擠強拉撕毀衣服，也被打了幾個暗拳；盧玉棟竟對無辜漁民施用暴力，恆春區漁會對此感到遺憾和不齒，發表嚴正聲明指出，盧等不應用子虛烏有的言論，攻擊對手以成就自己，既要發表政見，何必害怕鎮民去聽？拒絕人民去聽政見，就是大開民主倒車，更不是民主政治的正常現象，此事已成恆春漁民的口耳相傳的羅生門。

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