選舉宣傳車駕駛毆人 候選人連聲道歉

2018-11-09 12:13

〔記者王錦義／花蓮報導〕有旅客開車載著一家三口到花蓮旅遊，不料在花蓮市化道路與府前路路口停等紅燈時，遭後方一輛助選車駕駛敲窗說幹嘛「逼車」，隨後竟被該駕駛毆打左眼至瘀青，受害男子昨報警控訴遭施暴，警受理後依傷害罪函送偵辦。無辜遭波及的候選人余震華今受訪說「打人就是不對，願親自跟傷者道歉」，也會加強再教育助選員的行車禮儀。

被毆受傷的男子透過友人把受傷相關照片PO上臉書社團《爆料公社》，寫文表示，昨開車載著妻兒行經花蓮市化道路與府前路口時等紅燈時，後方來了一個人敲駕駛座的窗子，他搖下來問對方什麼事？對方說他逼車，然後就一拳過來打了他左眼。

網友敘述，他開車載著妻兒，一路開得都很慢，怎麼會逼人車，再來如果被逼車就下車打人，平常在路上會不會人人變成俠盜快車手？更離譜的，打人的還是選舉宣傳車駕駛，是怎樣啦？選舉選到火氣太大，要拿小老百姓出氣？

花蓮警分局說，昨天確實有處理該起行車糾紛案，受傷男子驗傷後提告傷害，助選員駕駛坦承打人，訊後將他函送法辦。因助選車輛貼有國民黨提名的縣議員候選人余夏夫、吉安鄉平地原住民鄉民代候選人余震華布條及名字，事後遭人PO網引發議論。

余震華今受訪說，助選員駕駛是他遠親，自願幫他開車替選競選議員連任的父親及初次參選鄉代的他助選，「但打人就是不對」，得承擔後果，他身為候選人無辜被波及，但不會逃避，盼可以找到傷者當面跟他致歉，個人則已在臉書粉專跟當事人道歉，希望事件圓滿落幕，也希望網友就事論事勿任意謾罵。

  • 有民眾貼網路表示到花蓮旅遊，無辜遭候選人的助選員揮拳打臉受傷。（翻攝臉書社團爆料公社）

    有民眾貼網路表示到花蓮旅遊，無辜遭候選人的助選員揮拳打臉受傷。（翻攝臉書社團爆料公社）

  • 有民眾貼網路表示到花蓮旅遊，無辜遭候選人的助選員揮拳打臉受傷。（翻攝臉書社團爆料公社）

    有民眾貼網路表示到花蓮旅遊，無辜遭候選人的助選員揮拳打臉受傷。（翻攝臉書社團爆料公社）

  • 吉安鄉平地原住民鄉民代候選人余震華在臉書粉專針對助選員打人事件道歉。（記者王錦義翻攝）

    吉安鄉平地原住民鄉民代候選人余震華在臉書粉專針對助選員打人事件道歉。（記者王錦義翻攝）