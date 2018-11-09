選舉宣傳車駕駛毆人 候選人連聲道歉

2018-11-09 12:13

〔記者王錦義／花蓮報導〕有旅客開車載著一家三口到花蓮旅遊，不料在花蓮市化道路與府前路路口停等紅燈時，遭後方一輛助選車駕駛敲窗說幹嘛「逼車」，隨後竟被該駕駛毆打左眼至瘀青，受害男子昨報警控訴遭施暴，警受理後依傷害罪函送偵辦。無辜遭波及的候選人余震華今受訪說「打人就是不對，願親自跟傷者道歉」，也會加強再教育助選員的行車禮儀。

被毆受傷的男子透過友人把受傷相關照片PO上臉書社團《爆料公社》，寫文表示，昨開車載著妻兒行經花蓮市化道路與府前路口時等紅燈時，後方來了一個人敲駕駛座的窗子，他搖下來問對方什麼事？對方說他逼車，然後就一拳過來打了他左眼。

網友敘述，他開車載著妻兒，一路開得都很慢，怎麼會逼人車，再來如果被逼車就下車打人，平常在路上會不會人人變成俠盜快車手？更離譜的，打人的還是選舉宣傳車駕駛，是怎樣啦？選舉選到火氣太大，要拿小老百姓出氣？

花蓮警分局說，昨天確實有處理該起行車糾紛案，受傷男子驗傷後提告傷害，助選員駕駛坦承打人，訊後將他函送法辦。因助選車輛貼有國民黨提名的縣議員候選人余夏夫、吉安鄉平地原住民鄉民代候選人余震華布條及名字，事後遭人PO網引發議論。

余震華今受訪說，助選員駕駛是他遠親，自願幫他開車替選競選議員連任的父親及初次參選鄉代的他助選，「但打人就是不對」，得承擔後果，他身為候選人無辜被波及，但不會逃避，盼可以找到傷者當面跟他致歉，個人則已在臉書粉專跟當事人道歉，希望事件圓滿落幕，也希望網友就事論事勿任意謾罵。