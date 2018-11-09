林姿妙開記者會想反擊小英 只說40秒就閃人

2018-11-09 11:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨人士透露，總統蔡英文今晚在民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀溪南競選總部成立時，將為宜蘭鐵路高架宜蘭、羅東優先段300億元預算背書，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙今天上午反擊，卻僅致詞40秒，質疑蔡英文是宜蘭人的總統，還是陳歐珀的總統，她說宜蘭人不是二等公民，未來不管誰當選，鐵路高架一定要做，記者會結束隨即搭車離去。

據綠營人士透露，蔡英文6日到宜蘭輔選，中午與宜蘭縣代理縣長陳金德、議長陳文昌及宜蘭5合1競選幹部到縣長官邸開幹部會議時，陳金德及陳歐珀向蔡提及鐵路高架化案所遇瓶頸，盼能先施作鐵路高架宜蘭、羅東優先段，基於宜蘭對重大交通建設的需求，蔡英文當場承諾，為宜蘭鐵路高架化優先段300億預算背書。

綠營人士指出，蔡也認同陳歐珀想法，將在今晚到宜蘭輔選時，宣布要在陳歐珀當選縣長任內動工，並指示陳金德盡快與交通部聯繫，敲定動工時程，盼藉由端出這項建設牛肉，拉抬宜蘭縣選情及陳歐珀的聲勢。

林姿妙今與國民黨宜蘭縣議員黃定和、林岳賢等人在林姿妙溪北競選總部召開記者會，她致詞僅約40秒，除質疑蔡英文是宜蘭人的總統，還是陳歐珀的總統，她也痛批，宜蘭人不是二等公民，未來不管誰當選，鐵路高架一定要做，針對記者提問則不願多談，僅回答謝謝，隨即以趕行程為由搭車離去。

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