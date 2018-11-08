高雄傳出每票1000元 第三勢力組抓鬼大隊

2018-11-08 23:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選舉倒數，高雄市戰況激烈，賄選傳聞甚囂塵上，時代力量今天組成「乾淨選舉律師團」，強調「民主不能買、監督靠時力」；基進黨李雨蓁則與知名抓鬼大隊隊長蔡百修一同高喊反賄選，抨擊賄選買票歪風。

時代力量秘書長、高雄黨部主委陳惠敏今天說，今年參選高雄市議員候選人涉及貪污、賄選、暴力等刑案或當選無效等事件有17人，其中國、民兩黨包辦13人是六都之冠，在全國各縣市排名也高居第二名。

隨著選舉倒數，高雄流傳一句話「選舉沒師傅，用錢買就有」，賄選傳聞甚囂塵上，傳出每票500到1000元，出現各式各樣光怪陸離的買票手法，時代力量市議員候選人黃捷、林子盟、林于凱今天組成「乾淨選舉律師團」抓鬼，由律師林易志擔任團長，他呼籲民眾遇到有人買票，一定要趕快報警。

黃捷說，鳳山區有2名市議員候選人涉及刑事案件，若再加上貪二代，總計有4人，其中1人二度當選無效，今年參選又涉案，這不只是違法行為，根本是污辱民主，她呼籲杜絕賄選買票歪風，才能改革高雄政治，讓第三勢力進入議會，發揮監督制衡力量。

林子盟說，每到選舉出現特定候選人與里長合作，發放禮品或舉辦餐會、旅遊活動藉以綁樁收買，高雄人應剷除老舊惡劣行為，「用錢、用禮品收買的民主，不是真民主！」，選舉應回歸理念與政策的競爭，時代力量會做為民眾後盾，共同對抗老舊惡劣選風。

林于凱說，地方政治諸多亂象無限循環，其實正是選舉歪風的延伸，如人事關說、安插職位也是賄選，他呼籲民眾支持乾淨候選人，用選票淘汰問題議員，打造高雄新政治。

基進黨鳳山區市議員候選人李雨蓁則與知名反賄選、抓鬼大隊隊長蔡百修一同高喊反賄選，抨擊賄選買票歪風，質疑「都什麼年代了！選舉竟還用買票」，2人戴上象徵「反賄選」紅色拳擊手套，痛擊「台灣民主搗蛋鬼」看板，對決這種過時、反民主的行為。