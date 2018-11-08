他們挺陳其邁都被洗版 網友列出韓粉霸凌受害名單

好幾位名人表態支持民進黨高雄市長候選人陳其邁（見圖），隨即在網路上遭到韓粉洗版、痛罵，如同網路霸凌。（資料照，記者陳文嬋攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕導演柯一正表態挺高雄市長候選人陳其邁後，臉書遭到韓粉洗板，引發網友熱議，紛紛上PTT「爆卦」版留言，網友Super GY踢爆「韓粉出征寸草不生」，並把被韓粉義勇軍霸凌名單一一列出，已經受害的包括名音樂製作人陳國華、焦糖哥哥、苦苓、小野、柯一正等。
網友譏諷韓粉義勇軍「不知下一個受害者又會是誰？」、還網嗆「台灣人怕了嗎？」
網路火藥味十足，許多網友留言支持，「台北韓導加油好嗎」、「韓導的粉絲比seafood粉兇猛多了」、「不挺韓總就是血洗」。
網友找了一下新聞支持陳其邁，或是反對韓國瑜而慘遭血洗的名單，還特別提示「已經扣掉民進黨的政治人物」，並請網友們為這群遭血洗者默哀一下，名單如下：
◎陳國華
影／酸韓國瑜「包子剝開後沒有餡」 陳國華臉書被灌爆後刪文致歉，陳國華5日在臉書直言，國民黨高雄市長候選人競選影片的政見看不出高格局的戰略，「團隊看起來是個很大的包子但剝開後中間沒有餡」，就算選上，可能不到半年聲勢就會像大怒神般直線墜落。貼文一出引發網友灌爆臉書，隨後陳國華刪文致歉。
◎陳柏惟
韓國瑜政見是「豪洨」？ 高市選將一一破解卻遭威脅，陳柏惟在台北召開記者會表示，他日前遭到同台錄影的中國國民黨文傳會副主委鄭世維出言恐嚇，「不要挑釁我，說話小心一點，去探聽一下。」這句話讓他感受到恐嚇和威脅，當下也馬上回說：「你這是在威脅我嗎？」
◎李雨蓁、洪正
挨批「韓式恐怖」韓國瑜怒：屁股毛沒長齊就要我道歉？（中國時報）
◎焦糖哥哥
◎陳沂
◎洪慈庸
◎吳子雲（藤井樹）
◎林昶佐
◎尹立
獨家》不畏網軍霸凌 高市文化局長請辭投入民間wecare行動（自由時報）
◎陳凝觀
◎廖輝英
韓國瑜「陪睡說」惹議！兩性作家吐槽：自以為潘安再世？（NOWNews）
◎呂秋遠
◎苦苓
影／陳其邁會贏10萬票！苦苓神解「高雄比以前好」 對賭羅淑蕾：親一下 （ETtoday新聞雲）
◎羅謙
◎小野
◎朱家煌（醫師）
喊韓國瑜凍蒜台下好安靜 醫臉書PO文被噓堅持如實敘述（UDN）
◎蔡玉真（新北市新莊區昌平里里長候選人、名嘴）
在臉書上指出國民黨高雄市長候選人韓國瑜的妻子李佳芬家族，向台糖租地18010坪辦維多利亞雙語學校，每月每坪租金8元，臉書因此遭到網友洗版，蔡昨深夜再度發文槓上韓粉說「我一直抵制韓國貨」。
◎陳尚志（中正大學教授、社民黨）
連兩年前臉書貼文都被網軍挖出來洗版
◎柯一正
因拍挺陳其邁支持影片，臉書被洗版