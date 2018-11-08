他們挺陳其邁都被洗版 網友列出韓粉霸凌受害名單

好幾位名人表態支持民進黨高雄市長候選人陳其邁（見圖），隨即在網路上遭到韓粉洗版、痛罵，如同網路霸凌。（資料照，記者陳文嬋攝）

2018-11-08 21:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕導演柯一正表態挺高雄市長候選人陳其邁後，臉書遭到韓粉洗板，引發網友熱議，紛紛上PTT「爆卦」版留言，網友Super GY踢爆「韓粉出征寸草不生」，並把被韓粉義勇軍霸凌名單一一列出，已經受害的包括名音樂製作人陳國華、焦糖哥哥、苦苓、小野、柯一正等。

網友譏諷韓粉義勇軍「不知下一個受害者又會是誰？」、還網嗆「台灣人怕了嗎？」

網路火藥味十足，許多網友留言支持，「台北韓導加油好嗎」、「韓導的粉絲比seafood粉兇猛多了」、「不挺韓總就是血洗」。

網友找了一下新聞支持陳其邁，或是反對韓國瑜而慘遭血洗的名單，還特別提示「已經扣掉民進黨的政治人物」，並請網友們為這群遭血洗者默哀一下，名單如下：

◎陳國華

影／酸韓國瑜「包子剝開後沒有餡」 陳國華臉書被灌爆後刪文致歉，陳國華5日在臉書直言，國民黨高雄市長候選人競選影片的政見看不出高格局的戰略，「團隊看起來是個很大的包子但剝開後中間沒有餡」，就算選上，可能不到半年聲勢就會像大怒神般直線墜落。貼文一出引發網友灌爆臉書，隨後陳國華刪文致歉。

◎陳柏惟

韓國瑜政見是「豪洨」？ 高市選將一一破解卻遭威脅，陳柏惟在台北召開記者會表示，他日前遭到同台錄影的中國國民黨文傳會副主委鄭世維出言恐嚇，「不要挑釁我，說話小心一點，去探聽一下。」這句話讓他感受到恐嚇和威脅，當下也馬上回說：「你這是在威脅我嗎？」

◎李雨蓁、洪正

挨批「韓式恐怖」韓國瑜怒：屁股毛沒長齊就要我道歉？（中國時報）

韓屁毛說 議員候選人嗆：看不起高雄年輕人（自由時報）

◎焦糖哥哥

焦糖哥哥發文反駁「高雄又老又窮」說（自由時報）

[平權] 歧視留言塞滿焦糖哥哥陳嘉行臉書

◎陳沂

[新聞]陳沂酸爆韓國瑜：懷念戒嚴美好時代

◎洪慈庸

洪慈庸臉書

◎吳子雲（藤井樹）

網路作家藤井樹挺陳其邁 竟遭謾罵退讚（自由時報）

◎林昶佐

批韓國瑜「騙小騙鼻」林昶佐臉書被惡評灌爆（風傳媒）

◎尹立

獨家》不畏網軍霸凌 高市文化局長請辭投入民間wecare行動（自由時報）

◎陳凝觀

韓國瑜YT發燒影片霸榜 陳凝觀指大陸IP貢獻的被罵翻

◎廖輝英

韓國瑜「陪睡說」惹議！兩性作家吐槽：自以為潘安再世？（NOWNews）

◎呂秋遠

北漂族掀話題 呂秋遠：台北適合居住嗎？一點也不

◎苦苓

影／陳其邁會贏10萬票！苦苓神解「高雄比以前好」 對賭羅淑蕾：親一下 （ETtoday新聞雲）

◎羅謙

「羅謙」力戰韓網軍 雄中校友力挺（自由時報）

◎小野

丁守中批小野是綠營文化門神 陳其邁轟卑劣 （蘋果日報）

1105小野挺陳其邁1530（UDN採訪）

◎朱家煌（醫師）

喊韓國瑜凍蒜台下好安靜 醫臉書PO文被噓堅持如實敘述（UDN）

◎蔡玉真（新北市新莊區昌平里里長候選人、名嘴）

槓上韓國瑜粉 蔡玉真：我抵制韓國貨（UDN）

在臉書上指出國民黨高雄市長候選人韓國瑜的妻子李佳芬家族，向台糖租地18010坪辦維多利亞雙語學校，每月每坪租金8元，臉書因此遭到網友洗版，蔡昨深夜再度發文槓上韓粉說「我一直抵制韓國貨」。

◎陳尚志（中正大學教授、社民黨）

連兩年前臉書貼文都被網軍挖出來洗版

◎柯一正

因拍挺陳其邁支持影片，臉書被洗版