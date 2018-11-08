國籍問題遭打壓 AIT挺台灣戰隊：盼與美國隊在決賽較勁

2018-11-08 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕代表台灣出戰英特爾極限高手盃大賽（IEM）2019 Katowice ESEA亞洲賽區資格賽的CS:GO戰隊「Sad Story」，在取得首勝後遭主辦單位以賽區報名錯誤為由取消資格，引發業界批評。美國在台協會（AIT）在臉書上力挺Sad Story，希望他們與美國代表隊在決賽較勁。

Sad Story在預賽第一場以16:1痛宰日本戰隊後，遭主辦方指正應報名中國賽區，遂以賽區報名錯誤為由取消資格。然而，Sad Story過去2年都以東亞、東南亞資格參賽，他們當初也以為要報名中國賽區，但中國賽區僅限持中國護照者報名，才改選擇東南亞賽區。

消息傳出後引發國內外網友議論，ESL（電子競技聯盟）祭出補救方案，擴大在大中華地區（包括澳門、香港和台灣）封閉資格賽的參賽隊伍名額，讓Sad Story能有另一個獲得參賽資格的機會。

AIT今日在臉書上發文力挺Sad Story，提到美國戰隊「Complexity」、「Liquid」與Sad Story都在資格賽表現優異，「希望未來美國隊伍能與台灣隊伍在決賽中較勁」，強調台灣選手在世界舞台發光發熱，讓他們想到台灣在國際社會上的貢獻，台灣對電競產業的日益重視，也將進一步提升台灣在數位經濟領域的貢獻