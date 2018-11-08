馬英九拋「新三不」韓國瑜這麼說...

韓國瑜前往三民區玉皇宮參拜。（記者葛祐豪攝）

2018-11-08 13:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統馬英九昨天拋出「新三不」，相較過去的三不：「不統、不獨、不武」，不統變成「不排斥統一」，對此，國民黨高雄市長候選人韓國瑜今天受訪時說強調「這個時間點談統獨問題，是最不需要的。」

適逢「馬習會」3週年，馬英九昨天出席馬英九文教基金會的研討會，相較於過去的「不統、不獨、不武」，這次他提出「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」，最大差異是不統變成「不排斥統一」，被稱為「新三不」。

韓國瑜今天中午前往高雄市三民區玉皇宮參拜，媒體詢問他對此事看法？是否支持馬的意見？

韓國瑜未正面回應，他強調，整個南台灣，尤其高雄市，最不需要的、最要排斥的就是統獨問題，高雄最需要的是什麼？我們要生活、要賺錢、要繁榮、要養育下一代。

韓國瑜說，他希望南台灣的天空，特別是高雄，不要再搞政治了，「這個時間點談統獨問題，是最不需要的。」

媒體也詢問，選戰最後關頭，會再邀請馬英九南下站台嗎？韓國瑜說，他不會主動邀約包括馬英九前總統在內的任何國民黨中央大員，來高雄幫他助選。

他強調，高雄市長這次選舉，是韓國瑜加上高雄市民對民進黨執政這20年來，真正一場決定性投票，是一場Yes跟No的選票，不需要中央大員來助選。

韓國瑜解釋說：「Yes是什麼?如果高雄市民認為現況非常好，希望繼續下去，可以大聲喊出Yes，請投陳其邁，如果高雄市民對現況無法忍受，不想繼續這樣下去過日子，請大聲說出No，票投韓國瑜。」