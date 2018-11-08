新北5合1加公投 盼10點前完成開票

新北市選委會副總幹事黃堯章說明投票日當天相關規範。（記者何玉華攝）

2018-11-08 13:49

〔記者何玉華／新北報導〕新北市地方公職人員選舉及全國性公民投票案將於11月24日（星期六）上午8點起至下午4點止舉行，新北市長選舉人數326萬餘人，公投年滿18歲即取得投票權人資格，新北市公投人數為337萬餘人，新北市估計可在晚間9點前完成市長開票、盼10點前完成公投開票作業。

新北市選委會今天說明投票日當天作業情形，依規定，將先領選舉票、圈票、投票，再領公投票、圈票、投票之方式進行，開票程序也會先辦理選舉票開票，再辦理公投開票；公投開票將不一一唱票，會以先分類再計算的方式進行，簡化開票作業。

新北市總計設置2446處投開票所，動用高達4萬7000多名選務人員；每位選舉人可領取市長（淺黃色）、區域議員（白色）或山地原住民議員（淺綠色）或平地原住民議員（淺藍色），及里長（粉紅色）3種選舉票，如設籍烏來區可再加領烏來區長（金黃色）及區民代表（淺橘色）2種選舉票，共5種選舉票。

選委會指出，各區公所將於11月21日前將選舉公報、公投公報及投票通知單送達選舉區內各家戶，民眾如未收到，可逕向戶籍所在地之戶所或公所查詢。另投票當日各戶所僅受理一般查詢事項，不受理國民身分證申請補（換）發及領取事宜，務請把握於11月23日前備齊相關證明文件，逕向全國任一戶政事務所辦理。

特別要注意的是，投票當日（自該日凌晨0時起），政黨及任何人，不得從事競選、助選活動，在通訊軟體或社群網站上傳訊息，或轉發助選圖文一樣受罰，可處50萬元以上500萬元以下罰鍰。