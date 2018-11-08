大選綁10公投總花費約47億 中選會盼午夜前完成開票

中選會報告指出，今年大選全台將設置1萬5886個投開票所。（資料照）

2018-11-08 11:23

〔記者李欣芳／台北報導〕大選倒數，中選會今天向行政院院會報告11月24日九合一選舉合併10案公投，分別花費31.9億與15億經費，共計46.9億元，總花費將近47億元，中選會規畫九合一選舉當晚12時以前，宣布選舉結果，中選會選務處處長謝美玲表示，為避免負責公投開票的工作人員過於勞累，中選會也希望10案公投也能在當晚午夜前完成開票。

中選會今天在行政院院會，報告選務工作籌備情形。針對選務人力，中選會報告指出，今年大選全台將設置1萬5886個投開票所，平均每個設置選務人員13.5人、公投人員6人，投票當日，全台將出動27.9萬選務人力，加上1.6萬警力，合計共29.6萬人。

對於選票設計，縣市長選舉票將為淺黃色，區域議員、里長，與公投選票將都是白色，但直轄市村里長選票，可視選委會判斷自行調整為粉紅色。投票當日，選民必須一次領取所有選票，不得要求第二次領票，只領公投票者，將由選務人員協助蓋章證明並註記後，同樣不得要求二次領票。

主持院會的行政院長賴清德表示，這次地方公職人員選舉與全國性公民投票，對我國未來地方自治及民主政治發展極具重要性，也因合併於11月24日同時舉行，且公投案件數高達10案，使得這次投票複雜程度更勝以往，選務也更為繁重，目前投開票所工作人員的招募作業已接近完成，請中選會確實督導各直轄市、縣市選舉委員會務必秉持公正、公平、公開的原則，圓滿完成選舉工作。

賴清德說，各項選務準備作業已進入最後緊鑼密鼓階段，舉凡選票印製分發、運送，投票當日各投開票所民眾領、投票動線與開、計票作業規劃及安全維護，各開票所回報電腦計票作業中心的流程及選票封存、保管等事宜，都請中選會及內政部再詳加盤點檢查各個作業環節、做好相關宣導，並預先擬定因應各類突發狀況之對策、必要時進行模擬演練。

賴揆並指示嚴防選後聚眾滋擾或不理性抗爭等活動，全力確保選舉及公民投票順利進行。