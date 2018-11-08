北漂議題》溫朗東：你決定不了新歡，卻想要報復舊愛？

溫朗東認為讓北漂族痛苦的並不是高雄，而是台北的既得利益者，包括高房價與房東。（資料照）

2018-11-08 08:15

讓北漂族痛苦的不是高雄 是台北既得利益者

〔記者葛祐豪／高雄報導〕面對選舉炒熱的北漂議題，網路評論家溫朗東提出另類觀點，他認為讓「北漂族」痛苦的，並不是高雄，而是台北的既得利益者，包括高房價與房東，強調「你決定不了新歡，卻想要報復舊愛？」獲得許多網友支持。

溫朗東今年7月曾發文，解構屏東縣議員蔣月惠咬員警、到警局痛哭的背後真相，讓輿論開始翻轉，蔣月惠也由黑翻紅。

選舉逼近，面對近來沸沸揚揚的北漂議題，溫朗東也在臉書分享他的一則投稿：讓「北漂族」痛苦的不是高雄，而是台北的既得利益者。

溫朗東在文中說，高雄選戰拉鋸，「北漂」一詞成了政治流行語，這個來自中國的詞語，本意是形容北京的外來人口，在北京沒有戶籍，工作不穩定、居住不穩定、心情不穩定，狀似漂泊的生活狀態。

他說，北漂一詞拿來嫁接到高雄青年身上，描述一些高雄青年人在家鄉找不到工作，必須北上找頭路，乍聽之下好像言之成理，其實已進行了一波政治意義上的內涵替換。

他指出，北京政府讓許多中國青年成了「低端人口」，勤奮努力多年，始終在高房價底下無法安居樂業，甚至住在不安全的危樓違建裡，是北京這個地方，讓北漂青年住不安穩。

溫朗東說，中國的北漂青年苦，責任在北京；台灣的北漂青年苦，責任卻在高雄。這個顯而易見的邏輯問題，在龐雜的政治攻防戰中被淹沒了。「新歡不夠好，責任卻在舊愛？」

他舉例說，這就像原本公司不能讓你發揮長才，於是你另謀出路。新的公司薪水高，工作內容有挑戰性，缺點是得要加班沒日沒夜。有一天你的身體出問題了，是原公司的責任，還是新公司的責任？

他說，高雄青年到了台北為什麼苦？苦在房租、在居住品質。外地人來到台北，買不起房，台北市「房價所得比」15倍，新北市則是12.7倍，已經逼近「全球第一」的香港（18倍）一般收入的外地人要在雙北買房，8、9成的薪水被房貸拿走。

他也點出台北的租屋現實，如果你想訂立5年以上長約、想要按照自己的需求更改格局、想要擁有一房一廳加上廚房的生活空間、想要報稅，不是不可能，而是要房租夠高、跟房東熟識，這會讓租房的人感覺漂泊，沒辦法對生活周遭之物投入深刻的感情，「沒有情感紮根，他鄉，永遠成不了故鄉。」

溫朗東強調，你北漂，你在台北辛勤工作，你貢獻了你的時間，你的才能，讓公司賺到錢，讓你也賺到錢，讓你能夠在台北消費、租房，讓台北商業健全、經濟活絡、房價變高，讓市政府有更多的地價稅、房屋稅、土地增值稅等地方稅（2017年，台北市拿到的地方稅748.89億元，是全台灣地方稅總和的21%，台北市的人口只佔全台的11%），可以投入公共建設市政福利。

溫朗東說，但這些福利，托育的、學校的、養老的，大多跟你沒有關係，你沒有戶籍。那些有戶籍的房東，把你視為「外人」，覺得你住進來會破壞居住品質，會讓房價下跌，會讓高級住宅區顯得沒那麼「高貴」，會破壞改建出租者的房租利益。

溫朗東強調，你沒有投票權，讓城市變得對移居者友善，讓他鄉成為故鄉。「你決定不了新歡，卻想要報復舊愛」，台北的房東正在微笑。

這篇文章獲得許多網友人認同，表示：「北漂就是選舉語言」、「難得一見的好文」。但也有人認為倒果為因。