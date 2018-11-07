稱遭「假新聞」抹黑 楊文科：地價稅上漲的關鍵人是他...

2018-11-07 12:47

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長選情也陷入「假新聞」風暴？

國民黨新竹縣長候選人楊文科今天在該黨縣黨部主委陳見賢、其競選總部主委范振宗陪同下公開「自清」，強調自己絕非外傳「主導地價暴漲」者！近來流傳在新竹縣境內的不實指控，都是刻意誤導企圖影響他的選情，而真正拍板定案的人，就是新竹縣長邱鏡淳，反而他雖因當時職務多次擔任新竹縣地價及標準地價評議委員會的代理主席，卻也多次強力反對大幅調漲。

楊文科前述說法，縣長邱鏡淳在接受電話訪問時親口證實說，今年的公告地價拍板定案人確實是他，不是楊文科。而他是基於尊重專業的心態，所以在去年12月25日、親自主持去年度的地評會第11次會議時，最後決議「授權業務單位簽奉核定」，跟楊文科無關。

楊文科公開說，只要他當選縣長，他一定交辦地政處辦理檢討複查，立刻重開地評會，把今年不合理的漲幅調降，且保證任內絕不調漲。如果沒做到，他就辭職負責！

他說，即日起到11月30日以前，他的競選總部、服務處、以及國民黨新竹縣黨部也都提供地價申覆申請書供有需要的鄉親索取、填寫。

如果鄉親採用自動扣繳稅金的，他請大家也務必要填寫前述申請書，這樣明年等他當縣長把地價稅調降回來後，大家所繳的不合理稅金，他會全數退稅還給大家。

范振宗今天公開抨擊民國黨對手徐欣瑩的競選總幹事徐國振。他說，副首長絕對沒有決策權！說楊文科主導暴漲地價這是騙鄉親的！除非縣長邱鏡淳不在了，否則楊文科不會有任何的決定權力。

范振宗罵徐國振，自己當過縣府行政室主任、農業處長、建設局長，「這種人他敢冤枉說楊文科就是決策的人」、「你一天到晚就只知道喝酒」，副首長有決策權嗎？」

范振宗說，徐誣賴楊文科代理就是楊文科批的，事實上楊文科只是當會議主持人，最後決定是邱鏡淳，這是一般的常識，當公務人員都知道。「你當處長，副處長可以代你決定嗎？」那行政就亂了嘛！怎麼可以這樣？絕對沒有這回事！

范振宗還說，牆壁白白的，你要給它塗個黑的就變黑的，塗紅的它就變成紅的，但是你要跟它洗乾淨恢復變白的就很難了，所以他（楊文科）冤枉，冤枉到這樣！眼看著就要贏了，還有很多的成長空間，但是因此馬上就萎縮下來了、差了好幾趴，那是幾萬票吶！

陳見賢說，第11次的地評會會議決議是「授權業務單位簽奉核定」，是邱鏡淳拍板定案的，但是楊文科因自己是邱鏡淳提攜的副縣長所以很厚道，他不忍心去說出真相，再加上他本來以為那個（說楊主導地價暴漲）影片和傳單是件小事，但沒想到影響會那麼大，今天才會勇敢的跳出來說明。

陳見賢說，對手實在太可惡了、太下流，這種事情他們應該很清楚知道最後決策是誰做的，卻刻意抹黑楊文科，針對相關假新聞和和發傳單的人，楊文科競選總部不排除會採取法律行動。

徐國振回應說，副首長只要獲得首長授權，就有代為決行權，並非完全無法決策。其次，他也是在網路上看到有關楊文科代理主持地評會的會議記錄時說過「我看不明白」、「好像自己打自己」這樣的話。

而作為徐欣瑩的競選總幹事，自然關心此事的鄉親詢問他意見，所以他是說過：會議中如果真的很多意見不一致時，作為主席是可以不用馬上做成決議的，留待下次會議再討論；以及楊文科如果真的對公告地價調整的理念跟會議決議不合，作為政務官可以不用委屈，自己請辭展現風骨這類話語，但並沒有說壞楊文科，何來抹黑？

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