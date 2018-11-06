挺同公投辯論戰力破表 段宜康：請臉書分享這篇...

2018-11-06 15:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨立委段宜康日前擔任「以民法保障同性婚姻」之公投的正方辯論代表，網友讚論述戰力爆表。段宜康今天也在臉書上分享教育部的「你知道什麼是同志教育嗎？懶人包」，段宜康說，真是受夠了那些抹黑學校性平教育的假消息。這近二十年來的性平教育，應該稱得上台灣少數的好事吧！「請大家也幫忙分享！」

中選會4日舉行全國性公投意見發表會，針對「以民法保障同性婚姻」之公投進行辯論。

對於反同陣營認為，同性婚姻不具自然生育的可能性，恐怕會造成少子化影響，段宜康打臉說，法國在6年前同性婚姻合法，從2000年到去年的生育率是上升的；最早合法的荷蘭生育率也維持差不多，2003年通過的比利時十幾年來生育率也持續上升。相對於同婚不合法的台灣，從2000年到現在生育率卻是持續下降。被網友大讚戰力超強。

性別平等教育大平台轉檔教育部出版的懶人包指出，「如果你還在疑惑同志教育是什麼，如果你對「同志教育 = 同志養成教育」的盟盟不實謠言覺得困擾，如果你還在煩惱要怎麼跟親友好好解釋同志教育，那麼，一定要參考這份教育部官方出版的懶人包。」

民進黨立委、婦產科醫師林靜儀，今天也在臉書上打臉反同政治大學助理教授許牧彥提及陰道有40層表皮、幾乎無菌，肛門直腸「只有一層」的說法。林靜儀說，陰道不是「幾乎無菌」，陰道內有常在的乳酸菌叢維持陰道的微酸性，還有其他常在菌，若肛門直腸「只有一層」，那如果大便太硬的話直腸不就破了？

段宜康臉書：

https://www.facebook.com/tuanyikang/posts/919373771601249?__xts__[0]=68.ARBT_9FFsp_P7GBr06nDWwMvf7tk2DCwpbb-Oud9WSN1Wb7J4S4quWeBc85Z35_8xrQW_K2SyganrTElOvIsmHNanFFiiMEhm-Ha-RgesQwysOKOtY_Qu3N5tZkLT0fr6CA6ONQQnGup8Y9mbuJBfHOyMjYGQUhxVDB9veQtOR-HsPrpsNzRpWiWjFnGmZorb9nraulxKUa6OTzRxffnP6Fe7iG78w&__tn__=-R