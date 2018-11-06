賴揆：警消可投票，應避免被炒作

2018-11-06 15:55

〔記者李欣芳／台北報導〕九合一選戰進入倒數階段，行政院長賴清德今天主持治安會報，聽取法務部有關今年選舉的查察賄選及防制暴力工作報告報告後表示，越接近投票日，越是賄選及選舉暴力高風險期，請中央及各地方查察機關持續貫徹公權力，秉持查賄工作綱領「公正、嚴密、迅速」三項準則，展現政府打擊不法的決心，確保選舉順利進行並和平落幕。

賴清德會中並就「警消人員投票當日有否給予彈性前往投票」一事，特別詢問警政署長、消防署長及各縣市警察局局長，警政署長陳家欽署長及消防署副署長謝景旭都表示，這次選舉警消同仁的投票規劃與歷屆選舉皆相同，並無加強管制和緊縮問題，這次也規劃相對應的輪休機制，讓全國因勤務在身的警察同仁儘量可以抽空前往投票。

今年選舉將在24日投票，賴揆會中肯定警政署和消防署的規劃，也裁示請內政部督導警政署和消防署，以最小影響投票為原則，讓值勤的警消同仁可以前往投票，賴清德說，這項作法與歷屆選舉同一模式，「希望不要有人藉機炒作此一議題！」。

賴清德說，距離選舉僅剩18天，目前檢、警、調、廉等機關針對地方公職人員選舉查察賄選及防制暴力已有具體策略及作為，包括執行第3波掃黑行動，清查可疑金流、幽靈人口與選舉賭盤等。