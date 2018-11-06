蘇貞昌批侯友宜為議員站台「葷素不忌」 藍反嗆標準不一

2018-11-06 10:49

〔記者陳心瑜／新北報導〕選戰倒數，國民黨新北市長候選人侯友宜為黨籍市議員周勝考站台助選，遭民進黨新北市長候選人蘇貞昌批「葷素不忌」，國民黨文傳會副主委黃子哲昨在臉書上揭露，蘇明明才幫同樣涉貪的同黨市議員何淑峰站台助選，怎麼好意思去批侯？蘇貞昌好像是「腦力不濟」還是「標準不計」?

黃子哲臉書指出，而據統計，民進黨此次在新北市也提名了4位自己或樁腳有涉案的議員候選人。例如何淑峰與高敏慧過去在擔任議員任內，因涉嫌利用配合款收受回扣，二審均被依貪汙治罪條例判刑6年。

蘇貞昌受訪時再提侯友宜不願辯論一事，表示自己今天出來接受檢驗，侯友宜要選也應該接受檢驗，就請他有什麼話不必躲在後面，市政府也不必替他發新聞稿，有任何質疑公開面對面，讓市民當面看、媒體也可以當面問。「如果他說什麼都不怕，為什麼這麼怕檢驗，為什麼這麼怕辯論呢？」

蘇貞昌說，自己都直接出來面對媒體問到飽，不像侯友宜的公開行程，這一個不接受採訪、那一個用新聞稿代替，那老是還是市府幫他打選戰，不是一個要當4百萬人市長的人該有的態度和擔當。

蘇貞昌說，市民會越看越清楚，那要處理複雜的市政，那真的要長遠觀察，就像《延禧攻略》只看5分鐘，覺得爾晴很美很可愛，看完40集才知道，哇！原來這麼會裝、心機這麼重，所以自己都是直接質疑，可惜的是侯沒有面對面回答。