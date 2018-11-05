「妳弟弟這個病好不了」 前助理爆陳其邁這樣選民服務

民進黨高雄市長候選人陳其邁（見圖）的前助理撰文描述她的「前老闆」，引發廣大回響。（記者葛祐豪攝）

2018-11-05 19:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長選情激烈，民進黨高雄市長候選人陳其邁的前助理周小姐在臉書上爆料，陳其邁在某次選民服務中，直接對陳情人說「妳知道妳弟弟這個病是好不了的吧？而且剩下的時間不多了。」直率發言的背後卻「有洋蔥」，這篇文章也在網路上引發廣大回響。

周小姐指出，五年多前到陳其邁辦公室報到時，第一件被交辦的事，就是去找「國際收支帳」給陳其邁看，而且要有分析，只記得好不容易交件，卻被陳其邁「落落長」解釋到完，最後還補念了一句「連國際收支帳都不懂」！她心裡萬分不服氣地翻了個大白眼，「就不相信整個立法院到底幾個人懂！」後來才逐漸了解，為何陳其邁如此辯才無礙，以及對公共事務的專業。

周小姐在文章中指出，陳其邁曾經跟她分享一個選民服務案件，有個女孩到服務處陳情，希望讓生病的弟弟能多住院兩天，聲稱因為家裡負擔弟弟的醫藥費，已經無力支撐原本的支出，要搬到別的地方住，希望搬完家再讓弟弟出院，就可以直接到新的住所。

陳其邁看完弟弟的醫療資料後竟然對這女孩說，「妳知道妳弟弟這個病是好不了的吧？而且剩下的時間不多了。」女生聽了之後哭了出來，但陳其邁勸她：「你媽媽只剩下你一個小孩了，你是大姐，不能喪志，要撐住這個家。」最後建議，讓女孩的弟弟按照原來時間出院，陳其邁幫忙介紹地方給他們住、找志工幫女孩搬家，最後再教女孩怎樣申請社會福利的補助。

周小姐問陳其邁「為什麼講話要這麼直接」？陳其邁反問：「不讓她知道事實，她要怎樣盤算接下來的生活？幫人就要幫一套，好的民意代表要能做更多，不是只去盧醫院讓人多住兩天。」

當周小姐離職、念完書回國，正在找工作時，陳其邁也建議她說：「政治就是要幫助人，想清楚妳才留下來，不是的話，就趕快轉行。」

周小姐指出，高雄人在民進黨的執政下，挺過了八八風災、高雄氣爆，有了輕軌、衛武營、高捷、駁二特區，創造了世運和高雄電影節。高雄已經走出了和台北不一樣的路，轉變還需要接棒，才能繼續走下去。這是個高雄轉型路線的選擇，但這更是踏實的老派政治和虛花的嘴砲新政治的選擇。這一票，就是價值的抉擇。

周小姐臉書全文：

我至今還記得很清楚，五年多前到陳其邁辦公室報到時，第一件做的事情，就是去找「國際收支帳」來給他看，而且要有分析。

領著唯一的提示：「央行網站上有」，我打開網頁、下載了一堆表格，並反覆google專有名詞的解釋，但能力只夠把類似的資訊印下來，完全不知道這東西是什麼鬼。

已經忘記到底是什麼議題，只記得他解釋落落長給我聽完（真是大放送），最後，補念了一句，「連國際收支帳都不懂！」

我心裡萬分的不服氣地翻了個大白眼，心想，我當然是不懂，但我就不相信整個立法院到底幾個人懂，不會只有你懂而已吧？哼！

但在接下來一年左右，在他辦公室的日子裡，我才知道，這種神奇的知識和好口才，只是政治人物的能力的冰山一角。在經歷了王張會、馬王政爭、兩岸服貿等等的議題，我清楚認知到所謂「資深政治人物」的道行，和公共事務的專業。要當好的政治人物，還要有很多面向。

立院的大家私下都叫他緊緊緊，因為除了資料的搜集要確實、打點要犀利以外，速度更要快。逼別人更逼自己。最重要的是，要站在「事實」上發言，不能講「假話」，否則臉皮薄的人自己就受不了了，更何況給別人罵。

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這次前老闆選高雄市長，很多人說他為何「伶牙俐齒全不見」，讓韓國瑜在外面唱秋。

這個我懂。他把自己當成未來的行政首長來對待，過去咄咄逼人的樣子只適合當在野黨立委，現在換了角色、那個「在野」的樣子要收起來。簡單來說，這不就是老派政治人物的「偶包」嘛！

否則光是陳其邁2014年在國會針對兩岸服貿身先士卒的質詢，逼得當時的陸委會主委王郁琦快要叫爸爸；擔任內政和程序委員會召委期間，光是議事程序就玩到多數黨的國民黨得週週提心吊膽。如果不是他和其他民進黨委員們的努力，服貿協議要如何拖得到發生太陽花學運？

這些立法院都調得到當時的紀錄，PTT鄉民也因為他質詢的犀利表現，把他的名字轉化成形容詞來用。

「你真的很『其邁』！」這個大家懂吧？XDD

陳其邁怎麼會講不過韓國瑜呢？他兩次總統大選，對戰過吳敦義、金小刀、蔡正元、羅淑蕾咧……。不過是要臉的遇到不要臉的，吃虧而已。

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從2014年開始，「新政治」似乎吹起了一陣炫風，好像不是講辣的、講爽的，就不算是「戰神」、不算是「反映真實民意」。至於事實和真相，在意的人少了，反正來來去去、茶餘飯後，誰在意。

現在，反而讓許多人懷念起老派政治起來。

老派政治是什麼？是承擔。是2008年，幾乎大家以為民進黨都要倒了，蔡總統就任黨主席時，義無反顧的當副秘書長情義相挺，穩住局勢。

是念舊，是一直想回高雄。無論過去十年，高低起伏或是其他地方有什麼機會，戶籍和他的心始終都在高雄，未曾動過。

老派政治是付出和為人民著想。是幾個月的代理市長便可以做到市港合一，也是第一時間，沒有身份也要挺進甲仙去看看災情

這種老派政治，正是過去許多政治前輩，在困難中推動許多改革能成功的原因，無論是市政或是國政。是互相支持，蘇院長要衝衝衝的南下高雄挺緊緊緊的原因；是堅持理念，無論怎樣被批評，段委員堅持在公聽會（或任何場合）上大聲說出，支持婚姻平權的原因。

不是切割、不是推諉、不是隔了一天忘記自己講什麼、不是用兩套標準解釋對方和自己的同樣行為，更不是推出自己都不相信的政策。這種看似「戳破了表面虛假」的新政治，其實才最假。

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去年我剛從國外唸書回來時，到邁辦向委員問候。他問我，我之後想要做什麼？我有點想要閃躲這個答案。

他說，你知道政治是什麼嗎？我正盤算了十種回答的方式，猜想怎樣才是「正解」。他說，政治其實很簡單。

“前幾天，有個女生去高雄服務處找我幫忙，她想要讓弟弟多住院兩天。我一聽到，便覺得很奇怪，為什麼想要多住院兩天。一問之下才知道，她因為家裡負擔弟弟的醫藥費，已經無力支撐原本的支出，需要搬到別的地方住。希望可以趕在弟弟出院前搬完家，弟弟就可以直接到新的住所。

我看完醫療資料之後，之間和她說，妳知道妳弟弟這個病是好不了的吧？而且剩下的時間不多了。女生聽了之後哭了出來，但我勸他，『你媽媽只剩下你一個小孩了，你是大姐，不能喪志，要撐住這個家。』弟弟就按照時間出院，我先介紹地方給他們住、找志工幫她搬家，最後再教她怎樣申請社會福利的補助。“

我問委員為什麼要這麼直接，陳其邁反問我說，不讓她知道事實，她要怎樣盤算接下來的生活？幫人就要幫一套，好的民意代表要能做更多，不是只去盧醫院讓人多住兩天。「政治就是要幫助人，想清楚你才留下來，不是的話，就趕快轉行。」

我聽完之後低著頭，和前老闆兩個人彼此掩飾不小心發生的真心時刻，因為怕尷尬。XD

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政治是妥協、是現實，但也是價值的抉擇和實踐。

高雄人在民進黨的執政下，挺過了八八風災、高雄氣爆，有了輕軌、衛武營、高捷、駁二特區，創造了世運和高雄電影節。高雄已經走出了和台北不一樣的路，轉變還需要接棒，才能繼續走下去。

這是個高雄轉型路線的選擇，但這更是踏實的老派政治和虛花的嘴砲新政治的選擇。這一票，就是價值的抉擇。

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