挺柯P「兩岸一家親」 金門縣長：連任會更好

金門縣長陳福海（右）和台北市長柯文哲（左）一同宣布合作「跨域合作！台北市pay.taipei代收金門水費」。（記者王藝菘攝）

2018-11-05 19:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天與金門縣長陳福海共同主持「跨域合作！台北市pay.taipei代收金門縣水費」記者會，陳福海致詞時提到，他跟柯文哲是全國唯二無黨籍的縣市長，這次競選連任號次都是4號，所以兩人合體是「44順心」，他還藉機砲打中央，批評這次中央政府在823紀念活動竟缺席，另外8月5日兩岸通水中央政府也缺席，還干擾與杯葛，他認為，政治人物應該是以民生基礎為優先。

陳也提到，柯文哲這4年的努力，大家看得到台北在改變，同樣的金門縣這幾年也在改變，台灣要發展，兩岸關係應該要更友善，台灣人說金門叫做「福建省的金門」，大陸人說金門是「台灣的金門」，他認為金門是「兩岸的金門」，

媒體事後問陳福海，是否會跟柯文哲聯合競選，陳表示都在學習，柯早上6、7點出門，到晚上11點多才回去，都已經為台北市打好基礎，再連任，台北市一定能改變成真，兩人不外乎就是要幫這塊土地做事情，再連任會做得更好。

至於是否挺柯文哲的「兩岸一家親」主張，陳福海表示當然力挺，他在金門一定是兩岸一家親，而且兩岸還共飲一江水，台灣或台北不能做的，金門都可以先做，1949年的古寧頭戰役是兩岸的赤壁之戰，否則哪有中華民國的繁榮。陳福海也說，柯文哲做事讓人家看到他的努力，所以會力挺柯。

柯文哲則被問及是否和陳福海相互拉抬？柯說，也不是拉抬，而是推廣台北市政，台北市的無現金交易做到一定程度，現在開始要尋求和外縣市合作，同一套pay.taipei的系統，若要金門縣政府獨立開發，費用太高，台北市做的還可以，且不到一年半，也收了一億多元，就推廣到金門。

台北市政府智慧支付平台「pay.taipei」現已完成台北市路邊停車費、自來水費、聯合醫院醫療費用、學雜費、地方稅、交通罰鍰及道路集會申請費用等公共費用的整合，線更成功跨域合作至離島地區，與金門縣政府合作跨區代收水費，未來金門縣民可不受時間、區域限制隨時隨地繳納水費。