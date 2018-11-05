成立原鄉競選總部 鄭朝方：照顧好部落經濟與生活

鄭朝方成立寶山鄉競選總部，強調未來他要用新思維來行銷在地農產品，讓寶山、寶二水庫風景區再升級。（鄭朝方提供）

2018-11-05 10:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，一連成立尖石、五峰、北埔、峨眉、寶山競選總部。鄭朝方承諾當選後，將發展屬於部落的「地方創生」計畫、生態旅遊等產業模式，創造具原民特色的部落經濟。

鄭朝方表示，每次踏入原鄉部落，就像回到家一樣，不少朋友形容他就像Taiya的兒子，因為其他候選人都沒有在原鄉成立競選總部。他不會因為鄉鎮人口數的多寡，而有差別待遇，他認為所有縣民都應該受到一樣的照顧，而生活比較辛苦的民眾，更應多加給予幫助。

鄭朝方說，替原鄉居民提供穩定的就業機會，政府也必須負起部分的責任，特別在經濟結構上較為弱勢的群體。因此他承諾，將採取長期穩定的就業輔導措施，並以原住民族傳統知識與文化為基底，發展屬於部落的「地方創生」計畫、生態旅遊等產業模式，創造永續、可長可久，具原民特色的部落經濟。

尖石鄉民代表會主席陳沺宇，讚許鄭朝方「要當一個鄉親找得到的縣長」的承諾。陳沺宇表示，尖石鄉長期以來面臨在地青年人口外移的困境，期許鄭朝方當選後，能替原鄉創造更多誘因，替尖石鄉找回年輕人。

前寶山鄉長李文榜也肯定鄭朝方對寶山鄉的重視。鄭朝方強調，9月時總統前來關心寶山鄉的地方發展，未來他也會跟中央爭取資源，要用新思維來行銷在地農產品，讓寶山、寶二水庫風景區再升級，並串連文化藝術，生態旅遊，打造寶山觀光地圖。

另外，在北埔、峨眉聯合總部成立大會上，鄭朝方也針對地方農水路提出建設承諾。他說「峨眉北埔是國家旗艦計畫，浪漫台三線的中點站，不管是東方美人茶、擂茶、桶柑等，都需要透過產銷平台的建置，協助發展副產品。」透過特色行銷包裝，結合在地文化，讓觀光客一個個走進來，都帶著農特產出去。