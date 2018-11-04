南市副議長競總成立 水牛伯籲勿分票、穩當選是謠言

2018-11-04 21:12

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市副議長郭信良今晚在安南區成立競選總部尋求六連任。前行政院長、水牛伯游錫堃肯定郭信良有情有義，呼籲大家千萬不要分票，不要聽信「穩當選」的謠言，讓郭信良高票當選，繼續為大家服務。

郭信良今晚的競選總部成立大會，展現基層實力，現場湧入大批鄉親，前行政院長游錫堃與郭信良一起進場並代表授戰旗，鄉親則高喊「凍蒜」。

游錫堃肯定郭信良有情有義、重情重義，服務用心，才有這麼多鄉親到場，並呼籲大家絕不能分票，還要幫忙拉票、固票和催票。

另外，包括民進黨台南市長候選人黃偉哲、立委陳亭妃、高志鵬、民進黨新北市黨部主委余天、多位議員候選人及行政院長賴清德的友人、電台主持人志明等人也到場力挺。另外無黨籍市長候選人蘇煥智也出席致意，但並未上台。

郭信良表示，「人民的小事，就是信良的大事」，呼籲大家不要聽信坊間「穩當選」的謠傳，這是企圖分散票源，大家要集中選票，每一票都是肯定他的問政成果。

黃偉哲則表示，這是他輔選過的市議員場子中人數最多的，也是士氣最高的，代表郭信良對地方的付出得到鄉親的認同和肯定，希望大家讓郭信良最高票當選，繼續服務鄉親。

黃偉哲強調，只要是黨提名的候選人他一定都全力支持，盡力輔選，畢竟大環境對民進黨較辛苦，改革的力量更是不能分散。