6任黨主席會師不夠看 KMT桃竹竹苗造勢還連線韓國瑜

國民黨今晚在新竹縣舉辦「桃竹竹苗大會師-族群團結、萬人挺藍造勢大會」，由前總統馬英九（左四）、黨主席吳敦義（左二）站台，苗栗縣長候選人徐耀昌（左一）、新竹縣長候選人楊文科（左三）、新竹市長候選人許明財（又二）、桃園市長候選人陳學聖（右一）齊聚會師，支持者大呼團結、勝利。（記者廖雪茹攝）

2018-11-04 21:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨今晚在新竹縣政府前廣場，封路舉辦「桃竹竹苗大會師-族群團結、萬人挺藍造勢大會」，由前總統馬英九、黨主席吳敦義等前、後6任黨主席站台，共同為桃竹竹苗縣長候選人造勢，同時安排與網路人氣正夯的高雄市長候選人韓國瑜視訊連線，大呼團結勝利。

造勢活動從下午5點起，陸續邀請前黨主席吳伯雄、連戰、洪秀柱、朱立倫站台，桃竹竹苗4縣市長候選人陳學聖、楊文科、許明財和徐耀昌，也先後登場發表政見，期間穿插前立法院院長王金平、國民黨副主席郝龍斌與曾永權等相挺。黨部稱現場超過逾2萬名鄉親，6點半由馬英九、吳敦義率4位候選人進場，支持者熱情揮舞小國旗，齊聲呼喊「國民黨，全壘打！」

韓國瑜在連線時表示，大家心裡都悶了一口氣，悶了一段很長時間，24日投票就是要改變現況。台灣一定要團結一起，不分南北，每一個縣市長的重要性，對一個小小的老百姓來說比總統還重要，因為縣市長跟基層人民的生活息息相關；桃竹竹苗4位候選人都充滿著理想，一心一意為民眾打拚，懇請各位鄉親團結，讓4縣市藍天再現，讓2018年的台灣選舉讓全世界刮目相看。

吳敦義說，今天的連線很重要，桃竹竹苗客家兄弟姐妹聚在一起。高雄韓國瑜剛去高雄也很陌生，但是今年8月23日淹水露出了很多馬腳，雖然雨確實下很大，但蔡英文總統應該涉水或慰問受災民眾，她卻坐在雲豹裝甲車上，被嘉義農民喊下車，但更嚴重的是水退了之後，台南和高雄卻出現7、8000個坑洞，韓國瑜把假外衣脫掉讓大家看到又老又醜的高雄市，所以得到很大迴響，這是韓國瑜的努力，也是「民進黨在高雄市執政廿年來對不起人民」。

馬英九則致詞表示，台灣現面臨三大危險，第一是經濟發展遲滯，他最擔心台灣的能源，他認為應該留住核能發展再生能源，才不致於缺電，懇請大家支持以核養綠的公投；第二是兩岸關係惡化，也讓民進黨執政的縣市農產品無法銷售中國，所以桃竹竹苗都要由國民黨執政；最後，民進黨推動一系列分裂社會的政策，包括不當黨產處理條例、轉型促進條例等，所以要用選票讓民進黨得到教訓。

會後，馬英九等人並先後陪同許明財、楊文科，在巨城商圈及竹北夜市掃街拜票。

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