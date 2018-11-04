旗山天后宮參拜 蔡英文：高雄將成新南向政策基地

總統蔡英文（中）上午在總統府秘書長陳菊（右1）、高雄市長候選人陳其邁的妻子吳虹（右2）、立法委員邱議瑩（左1）等人陪同下，赴旗山區天后宮參拜。（記者蘇福男攝）

2018-11-04 12:23

〔記者蘇福男／高雄報導〕總統蔡英文今天南下高雄展開宗廟之旅，首站赴高雄旗山區天后宮參拜時表示，中央政府過去長期以來重北輕南，對南部尤其高雄的照顧不足，因此新南向政策將以高雄為基地，要求高雄與東南亞各國有直飛航線，國防產業人才也將匯聚高雄，讓高雄成為國內國防科技發展重鎮。

蔡英文今天上午9點半，在總統府秘書長陳菊、高雄市長候選人陳其邁的妻子吳虹、前內政部長余政憲和立法委員邱議瑩等人陪同下，赴旗山區天后宮參拜，祈求媽祖保佑高雄未來大發展，受到大批熱情民眾夾道歡迎，高喊「蔡總統加油」、「陳其邁加油」。

蔡英文致詞時表示，身為總統她十分關心此次大選，更關心高雄的未來發展，因為總統的責任就是要跟高雄一起打拚，希望高雄未來能得到中央政府最多的支持。

她說，中央政府過去長期以來重北輕南，對南部的照顧比較不夠，2016年她當選總統後，一直想方設法發展南部尤其高雄，讓年輕人更有機會，成為高雄發展的發動機，因此她很關心下屆高雄市長人選，並推薦陳其邁是最好的市長人選。

蔡英文指出，高雄這20年來在謝長廷、陳菊執政下，有很大的轉變，被國際認證是全球宜居城市，她說，經濟產業發展要靠人才，而人才要住宜居的地方，高雄是全世界最好的宜居城市之一，人才集中的地方。

蔡英文並宣布，政府即將發展的國防產業，人才將匯聚高雄，高雄將成為台灣國防科技發展的重鎮，中央新南向政策也將以高雄為基地，將要求高雄與東南亞各國有直飛航線，高雄將變成亞洲中心，會帶來很多發展機會，她強調，這些都已是中央的既定計畫，另外，半導體產業也開始進駐高雄，華邦電子將在高雄投資3000多億元，將來會有更多高科技公司來高雄落地生根，讓年輕人有更多的發展機會。

蔡英文語重心長指出，再過20天就要投票，一旦選錯人，高雄將錯失發展契機，她強調，陳其邁是民進黨歷經20年栽培出的人才，從政歷練豐富，不僅聰明並有一顆醫師仁慈之心，是不可多得的市長人選。

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