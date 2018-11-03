丁守中出席反同團體活動 重申支持愛家公投

2018-11-03 21:53

〔記者鍾泓良／台北報導〕反同性婚姻團體台灣基督教聯盟與下一代幸福盟，今天在大安森林公園舉辦「兒少愛家愛國守住公投」，國民黨台北市長候選人丁守中傍晚6點支持，現場與立委、議員候選人一同簽屬愛家公投，代表支持「一男一女，一生一世」的理念。群眾也巧妙地只比出「2號」，只說「你愛家，我挺你」，不喊「凍蒜」口號，避免違反公園不得舉辦政治活動的禁令。

丁守中與國民黨立委賴士葆、國民黨議員徐弘庭、國民黨議員候選人羅智強、無黨籍議員候選人張凱鈞及新北市議員候選陳靜儀一同出席，「兒少愛家愛國守住公投」現場主持人提醒，因為是公投場合，不能選舉造勢，但仍巧妙地叫大家比出代表丁守中的「2號」

丁守中致詞說，他尊重每個人愛的選擇，也祝福有情人終成眷屬，但是要改變民法不好，因為家庭價值是社會維繫的關鍵，因此主張用專法來保障，如此才能符合社會趨勢，尊重多數也保障少數。他也反對國中、國小把性平教育當成同婚推廣教育，獲得滿堂喝采。

而丁守中長年為國際佛光會中華總會副總會長，今天晚間他在台上朗誦起「聖經路加福音」經文，隨後也接受現場牧師禱告。

賴士葆說，自己聲音是在2016年為了反同婚修民法而壞掉，「為了真理、為了家庭，值得！」他更說，他被同志團體貼標籤，但他們越貼，他的票越高。

根據「台北市公園場地使用辦法」及台北市選舉委員會今年公布的「候選人競選活動期間應行注意及配合事項」規定，競選活動分為市長、議員及里長層級，分別可在11月9日、14日及19日後在公園申請選舉造勢，因此，目前仍不能在公園內進行政治活動，否則可依法沒收保證金。