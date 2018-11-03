公投辯論》盧秀燕指空污未改善 曾文生：2年降7％中部改善最佳

2018-11-03 14:41

〔記者黃佩君／台北報導〕今公投舉行電視辯論，國民黨立委、台中市長候選人盧秀燕表示，台中市是六都中慢性呼吸道疾病死亡率最高的城市，空污若不改善將造成疾病，除質疑環保署改變空污指標塑造空氣改善假象，還質疑政府派出反方就是反對降低空污立場。反方經濟部次長曾文生則以數據明確表示，從2015到2017來pm2.5平均濃度從27%降到20%，其中降幅最顯著、平均在25%左右的就是中部地區。

今國民黨所發起「每年降低火力電廠發電量1%」、「禁建燃煤機組」公投，進行電視辯論會。

首場由盧秀燕上場，她指出台中市是六都中慢性呼吸道疾病死亡率最高的城市，空污若不改善將造成疾病，並質疑環保署改變空污指標塑造空氣改善假象。盧秀燕並質疑政府不應派出反方代表，否則就是質疑反空污訴求，表示民進黨綠能藍圖是畫大餅、做不到。

而次場則由國民黨立委林德福上場，批評蔡政府停建深澳是「髮夾灣」，「恐怕今天說停建，明天可能又續建」。

針對盧秀燕質疑空污未改善以及環保署變動指標，經濟部次長曾文生以數據說明，強調2017年與2014年相比，台灣的pm2.5平均濃度由27%降到20%，其中降幅最顯著的、平均在25%左右的，就是盧秀燕、林德福提到的中部地區。

他也說，根據空氣品質數據，其實2016年台灣空污呈「紅色警戒」的天數明顯減少。他也批評盧秀燕，表示並非反對減少空污訴求，但要討論公投案，「應該要基於事實」。

曾文生也說，盧所發起公投訴求的確相對溫和，但空污平均每年降低1%，「要100年火力發電廠才會歸零」。

他強調，目前科技不需這麼長時間就可以再生能源替代火力發電，如果照目前政府的規劃，應該可以在7到8年間，就讓火力電廠減少35%排放，比盧提案內容還要有效。