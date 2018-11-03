藍營選前之夜「六都」造勢直播 「化零為整」拉抬16縣市

2018-11-03 10:19

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選舉將在24日投票，為了在投票前夕把選情熱度炒到最高點，國民黨已決定在23日的「選前之夜」，透過電視台承辦現場直播串連「六都」造勢晚會的「化零為整」方式，要讓「韓流」襲台，向所有藍軍支持者催票，並拉抬其他16個縣市選情。

此外，選前3週，國民黨目前規劃由黨中央主導的大型造勢活動，就是分別於11日在台北市凱道舉行的「『六都』＋1（基隆市）」候選人造勢活動，以及19日要搬重兵在嘉義市舉辦的「雲嘉嘉南」聯合造勢活動，另外，由國民黨農漁業工作委員會主委、全國農會理事長蕭景田策劃10日在雲林縣舉辦的全省農漁民大會師，這些大場合都不會缺少藍營視為造勢利器的高雄市長候選人韓國瑜。

根據國民黨規劃，「選前之夜」當天「六都」候選人雖然各自舉辦造勢活動，但也要發揮「化零為整」的全台集氣效果，因此黨中央已接洽TVBS電視台負責承接現場轉播，將以全程輪流切換6地造勢畫面訊號的方式，把「六都」造勢串聯起來，藉此炒熱藍軍民眾熱情，隔天大家願意走出家門投票，國民黨中央同時也會依照各候選人所提需求，安排「中央助選團」的黨內A咖人物前往當地站台。

據透露，當天6地的現場轉播費用就高達千餘萬元，如同上月14日在台中市的「六都」候選人合體造勢，明日在新竹縣的「桃竹竹苗」聯合造勢，以及11日在台北市凱道的「『六都』＋1」造勢，19日在嘉義市的「雲嘉嘉南」聯合造勢活動，相關費用都是由國民黨中央買單，每場轉播費用都要200萬元以上，至於舞台、音響、燈光等其他開銷費用，則都比照台中場前例，由造勢所在地點的直轄市、縣市長候選人總部負責。

黨內人士說，這次選舉黨中央的資源有限，只能藉由聯合造勢的現場轉播打空戰，讓非造勢場所在地的藍軍選民也能透過觀看電視參與，帶動整體士氣。

國民黨副主席兼秘書長曾永權昨日召集相關黨務主管與台北市長候選人丁守中競選幹部討論11日下午在凱道的造勢規劃，決定將以「六都創新拼經濟」為訴求。據指出，由於其他「五都」居住在台北市的選民很多，因此當天動員將以旅北同鄉會為主，預估加上要看「韓流」的其他自發性人潮，估計至少有上萬人規模。

此外，國民黨考量「桃竹竹苗」都有聯合造勢，新北市與宜蘭縣選情穩定，北台灣唯獨基隆市選情低弱，宛如「孤島」，因此昨天臨時決定11日的台北市「六都」造勢活動加一，安排基隆市長候選人謝立功上臺演說，但初步規劃沒有參與最後壓軸的「六都」候選人合體。