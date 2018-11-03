「高雄沒有又老又舊！」 音樂人遭網軍霸凌 陳其邁同打氣

民進黨高雄市長候選人陳其邁，昨天深夜現身藍色狂想音樂餐廳。（記者葛祐豪翻攝）

2018-11-03 08:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄老字號音樂餐廳「藍色狂想」創辦人紀華朗，臉書發文駁斥高雄又老又舊，並力挺民進黨市長候選人陳其邁後，竟遭大批網軍謾罵攻擊，陳其邁昨天深夜特別夜訪藍色狂想送暖，並透過臉書直播，網友也紛紛留言打氣！

屹立高雄28年的藍色狂想音樂餐廳，是高雄最老字號的音樂PUB，常邀請楊培安、康康、黃小琥、彭佳惠、蕭煌奇、戴愛玲等知名藝人登台獻唱。

創辦人紀氏兄弟的大哥紀華朗，日前在臉書發文說：「相信你的眼睛，高雄沒有又老又舊。」並公開支持對於高雄流行音樂人提出8項訴求，承諾推動改善的陳其邁。

紀華朗不擔心生意受影響，公開表態，豈料個人臉書及私訊，遭到大批網軍謾罵攻擊，逼得他再度於臉書發文，強調「面對網路恐怖戰，我不怕、你怕嗎？你不站出來，民主自由將消失」，獲得許多網友理性支持，跳出來留言打氣，希望「 高雄人要努力守護高雄！」

高雄市代理市長許立明也以行動力挺，幾天前趁下班後，前往藍色狂想消費，並感性說出：「當一個代理市長，或許我做得不夠好，我願意檢討。但是，在我自己付出人生最黃金歲月的高雄，我真的在乎！我在乎高雄的未來！我永遠相信，你比我更在乎！」

選戰行程滿檔的陳其邁，昨天深夜11點由高雄市觀光局長曾姿雯陪同，抽空前往藍色狂想「輕鬆一下」，並透過臉書直播，與紀華朗的大女兒對談。

陳其邁說，藍色狂想是高雄的音樂聖殿，也是高雄5、6年級生的共同記憶與歡樂，以前生日趴都會辦在這裡，「今天來這裡，有回到年輕的感覺」。

紀華朗的大女兒說，她在法國也待了5年時間，對她來講，「離家出走，是為了找到回家的路」，她感覺到這消失的5年裡，高雄有很大的轉變，包括衛武營藝文中心、大東藝文中心、海洋音樂流行文化中心等。

陳其邁表示，高雄市增加了衛武營等藝文場館，目前已是表演場所座位最多的城市，未來只要好好規劃，能造就培養很多音樂人才，不只本地觀眾，也能吸引外縣市觀眾。

直播最後，主角紀華朗出現，兩人緊緊握手，紀華朗表示：「我是心甘情願的！」陳其邁則說：「非常感謝紀老師提供一個那麼好的地方，讓很多年輕人圓夢！」

網友也紛紛留言打氣說：「愛台灣 、愛高雄的音樂人」、「這是我年輕最愛的地方！」「真的是高雄人的集體回憶！紀大哥辛苦了，這次受了這麼多明槍暗箭」、「身為高雄人，真的看到高雄發展與進步」。