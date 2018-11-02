網傳盧秀燕支持者揪花博晚會鬧場 盧總部：奧步還是出現了

2018-11-02 23:38

〔記者張瑞楨、蘇金鳳／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會明天（3日）開幕，晚間7點在水湳經貿園區舉辦開幕晚會，總統蔡英文將蒞臨會場，不料，今天（2日）晚間臉書、LINE與PTT上，卻流傳動員盧秀燕支持者或軍公教，明天下午集結參加花博開幕晚會的電子傳單，其一是「替盧秀燕加油！為台中市長候選人盧秀燕造勢」，而且還要「播放菜流鷹（指蔡英文）選前說話廣播之声（聲）」，其二與盧秀燕無關，是動員軍公教警消，到場「賞鶯（指蔡英文）賞花」，鄉民對此反應頗為負面，認為這是「鬧場」、「秀下線」之舉。

對此，盧秀燕競選總部表示，網路上有人故意假冒盧秀燕之名，號召反對蔡英文的比較激進人士，鼓動他們在3日在花博開幕晚會的現場抗議，有心人士欲製造如同「世大運鬧場事件」的翻版，藉此栽贓嫁禍給盧秀燕，盧秀燕陣營強調「非常惡劣！」、「果然奧步還是出現了！」

上述動員的電子傳單主要有兩份，其中，署名s1112s的網友說，他的父親是退休的軍公教，他偷看父親的手機，發現一則訊息，內容是2018台中世界花卉博覽會開幕，「藍軍最佳同婚助選員流鶯賞花（指蔡英文）又來了！」他們於下午4時30分，預計在河南路與凱旋路口往北600公尺集合，「歡迎中部地區各抗暴團體以及軍、公、教、警、消朋友們一同參與共襄賞鶯賞花」。

另一則動員的電子傳單，主要內容則是「緊急！緊急！替盧秀燕加油！為台中市長候選人盧秀燕造勢！播放菜流鷹（指蔡英文）選前說話廣播之声 （聲）」，集合地點是在河南路與凱旋路口，時間則是下午3時30分。

上述兩則訊息於臉書、PPT引發熱議，有人質疑「負面拉票最佳示範」、「哪裡都有豬隊友」、「太噁了，破壞世大運不夠，還要破壞花博」、「能撈就撈能混就混，大家一起拖垮這個政府」、「盧明天一定切割」，不過，也有不少網友認為，「 都執政了還在陰謀論」、「哪裡有說是盧秀燕邀請的？」、「簡體声，五毛工作室（指中國網軍）發的嗎？」、「這帳盧秀燕跳到黃河洗不清啊」。

盧秀燕陣營則強調，不希望這種網路加工操作，製造錯誤輿論的情況產生，不管是自導自演，或是惡意鼓動，有心人士想刻意在台中花博製造紛亂，如法炮製跟台北世大運開幕相同的情況，然後栽贓給盧秀燕及其團隊，如此惡劣手段令人無法忍受；台中花博花了86億，這是台中市民和台灣的花博，大家都希望花博可以順利辦得成功，有心人士用這種惡劣的奧步，栽贓嫁禍扣人帽子進行選舉操作，背後動機是什麼，「司馬昭之心，路人皆知」。

總部強調，對這種奧步「表達嚴正的譴責！呼籲社會各界別輕信這種謠言，更別輕易被鼓動變成對方的選舉工具，請大家同聲譴責這種卑劣的栽贓手法，請還給我們選舉公正有品德的乾淨環境！」

台中市警局六分局保安民防組則指出，除了有老車團體要陳情抗議之外，尚未接獲其他團體要到場陳抗的訊息。