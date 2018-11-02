鄭文燦轟對手「圍魏救趙」 藍營：企圖混淆視聽

2018-11-02 16:40

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市長鄭文燦遭對手陳學聖指控賄選，上午鄭出席活動反擊，稱藍營想「圍魏救趙」，且市府辦活動贈送小禮品行之有年，從縣府到市府都有，且活動是市政非選舉，不要混淆焦點，反而害了同黨市議員候選人劉茂群。陳學聖陣營再度回嗆，稱鄭文燦罪證確鑿，若經得起考驗就繼續送禮品、白米，「我們還會派人去領取」。

陳學聖「提醒」鄭文燦若自認站得住腳，近期的禮品、白米就繼續照發，千萬不要因為被告就畏縮不送了，自己也會派人去各活動領取見證，但如果不再發放，就代表心虛、不打自招。

陳學聖今上午在同黨市議員候選人劉茂群、黃敬平、朱珍瑤等人陪同下赴地檢署，他說，鄭文燦在選舉年開工剪綵頻繁，結束就發送毛毯、2公斤白米等贈品，價值明顯超過30元，美其名是辦市政活動，實則是動員群眾，只為吹捧鄭文燦及宣揚政績的賄選場，陳學聖也為涉嫌賄選接受調查後25萬元交保的劉茂群抱屈，嗆聲檢調「要辦就辦大的！不要只會抓小放大！」。

鄭文燦回應，對手控告他是為了「圍魏救趙」，但反而讓民眾更關注劉茂群涉嫌賄選這件事，會害了劉茂群。希望市政能回歸正軌、選舉也要回歸正軌，「不要把司法當工具」。

陳學聖競選團隊表示，市議員劉茂群是否賄選，與鄭文燦是否賄選無關，圍魏救趙之說，顯然引喻失義，企圖混淆視聽，強調鄭文燦拿行政資源綁選票罪證確鑿，不解為何還能理直氣壯，企圖用政治口水干預司法公正性。