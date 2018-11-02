籲選民支持3公投 國民黨也提醒要讓藍營選將「全壘打」

2018-11-02 10:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席兼秘書長曾永權今天上午與該黨所提3項公投案領銜人共同召開「反空汙、反核食、反深澳電廠公投說明及CF首播」記者會，呼籲全民在24日踴躍投下贊成票，同時支持國民黨所提名的公職候選人，讓這次國民黨的選舉與3項公投案全部都「全壘打」。

曾永權指出，根據WHO所公布的空污問題報告指出，全球有93％的15歲以下、18億個兒童，現在曝露在危險的空污當中，影響發育，為了我們的下一代，24日一定要讓國民黨的3項公投案通過，他並質疑蔡政府非常心虛，今年3月才宣布要推動興建深澳燃煤電廠，還說要燒乾靜煤，雖然選前宣布停建，但以過去蔡政府髮夾彎不斷的記錄經驗，讓人質疑是否會真的停建。

他強調，「民進黨選前騙騙騙，選後變變變」，為了捍衛人民呼吸新鮮空氣，一定要通過公投，讓民進黨選後沒有反覆的機會。

曾永權說，雖然民進黨說會以兩部燃氣機組，取代4座燃煤廠，以解決中部空污問題，但這根本是騙票的空頭支票，因為燃氣廠要5年才能完成，時間上根本來不及，他呼籲全民展現意志，只要達成5百萬張同意票，公投案就可以通過，讓政府必須貫徹人民意志，因此24日大家一定要踴躍去投公投票，並支持國民黨的候選人，讓這次選舉與公投全部「全壘打」。

擔任「反空污」公投案提案人的國民黨台中市長候選人盧秀燕則說，中選會要求投票當天不能宣傳公投，否則要重罰5百萬元，由此可見民進黨是如何利用中選會當「東廠」、「打手」，剝奪人民的公投權，為了讓人民表達心聲，國民黨不但不會屈服，還會愈挫愈勇，繼續宣傳3項公投。

擔任「反深澳燃煤電廠」公投提案人的國民黨立委林德福則痛批中選會用盡一切手段，打壓國民黨的公投案，他呼籲選民投票當天一定要主動向選務人員要公投票，否則選務人員不會主動提供。