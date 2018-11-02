中國2020年完成攻台準備 美專家：台灣應嚴肅看待

我國防部8月發表的104年國防報告書指出，中國規劃在2020年前完備攻台可恃戰力。圖為中國海軍陸戰隊演練三棲立體登陸作戰科目。（中央社資料照）

2018-11-02 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕國防部8月發表的104年國防報告書指出，中國規劃在2020年前完備攻台可恃戰力。對此，美國專家認為，台灣不像意識到1年後可能被侵略的國家，台灣應該嚴肅看待解放軍攻台的假想。

《美國之音》報導，美國智庫2049項目研究所10月31日討論解放軍預計2020年攻台的假想，美國前副國務卿的阿米塔吉（Richard Armitage）說，隨著解放軍快速現代化，對台動武的「噩夢假想」並非是一個無法想像的情景。

台灣國防部前軍政副部長、退役海軍上將陳永康認為，台灣有萬全準備不會讓解放軍的噩夢成真，有信心可以贏得戰爭，美國也可能從中協助阻止戰爭發生。

美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）亞太政策中心副主任黑考特（Scott Harold）說，依照台灣國防部的預估，解放軍在2020年之前就會做好攻台準備，台灣雖然看起來像為將來某天衝突做準備的國家，但是卻不像意識到「1年後我可能被侵略、我的婦女和孩童可能被當成奴隸，所有男性都會被處決的國家」，質疑台灣是否對於可能立即發生的事實具有急迫感。

美國國防部前副助理部長湯瑪斯（Jim Thomas）質疑，台灣是否認真看待自己的安全防衛？他認為傳統的防衛方式已經無法適用於今日的環境，台灣必須思考有多少資源可以用在傳統式的武器裝備和防衛系統。