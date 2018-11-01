淡大座談再提拘捕鄭南榕 侯友宜：問心無愧坦蕩蕩

2018-11-01 21:55

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今晚（1日）到淡江大學參加「淡江公民計畫」座談，學生會後Q&A時，問侯友宜如何看待自己當年拘捕鄭南榕、對盧修一潑辣椒水等行為？侯友宜除了強調，當年已是民主法治社會，他是依據法令執行勤務，拘捕現場也匯集消防局人員待命救援，「所有過程問心無愧、坦蕩蕩。」

有學生舉手提問，侯友宜過去追捕許多槍擊要犯，也拘捕過政治犯，其中包括鄭南榕、盧修一，許多人稱他沒有自己想法、只是執行國家意志，是一種「平庸的邪惡」，侯友宜如何看待當年的自己？

侯友宜說，第一個他必須澄清，鄭南榕自焚發生的時間點不在戒嚴時期，當時已經是民主法治時代，一切需要按照法律執行，當時高檢署發布對鄭南榕的拘捕令，要警察局拘捕他，當時的現場指揮官是中山分局分局長，而他是刑事組組長。

侯友宜說，當時現場請了救護車、消防車在旁待命，整起事件最後也造成17名同仁輕重傷，「所有過程問心無愧、坦蕩蕩。」一切都是按照民主法治執行。

隨後又有另名同學問侯友宜，若時間回到當年，是否會基於道德良知拒絕參與拘捕行動？侯友宜再度重申，警察單位只是拘票下來後的執行單位，很多時候並不深入了解案情，基層警察同仁僅是按照法令執行。