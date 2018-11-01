行政部門不會造謠 唐鳳：對媒體片面引述深感遺憾

2018-11-01 13:08

〔記者李欣芳／台北報導〕這次九合一選舉過程，假訊息氾濫，蔡政府也正積極澄清網路不實訊息，處理假新聞議題，政院政務委員唐鳳昨被詢及如何看待假訊息與假新聞事件時表示，「我想行政院立場很簡單，就是第一個，我們自己先不要造謠，第二個，如果有片面訊息的話要快速澄清，這個是不變的立場」。

行政院長賴清德今天在主持院會時也表示，假訊息快速傳播產生負面效應，各機關都必須提高警覺，他並指示各檢察機關特別注意不實或爭議訊息的散布，倘涉有刑事不法，即應積極偵辦。

唐鳳今天發表聲明表示，中國時報今天使用「假訊息」，而非「假新聞」，與政院的論述用詞一致，是好的開始。也希望媒體能夠加強自律，多加查證、平衡報導，相信這也是廣大閱聽者的共同期待。她也說，今天中國時報頭版標題「打擊假訊息 政委唐鳳主張 政院不要造謠」，以刻意放大的方式，對茶敘內容進行片面引述，自己對編排上的扭曲處理及不當聯結深感遺憾，希望能更正如下：

第1，行政部門不會造謠，昨日原句「政院的立場很簡單」即是此意。政院除了積極提供正確訊息，以正視聽，對於民間社群陸續成立「第三方事實查核機制」，也樂觀其成，期許公民力量能夠扮演關鍵角色，共同抑制假消息的危害。

第2，對社會互信的危害，不只政府部門，人人都是可能的受害者。政院官網已於今（107）年5月成立「即時新聞澄清專區」，就是希望協助媒體工作者與社會大眾，能夠在第一時間取得正確訊息，共同抑制假消息的散播。

第3，行政部門加強落實開放資料、推動開放政府，藉由提高資訊與政策的透明度，協助社會大眾「就事論事」減少不必要的臆測，是以釜底抽薪的方式，避免謠言的產生，這是她昨天發言的本意。