質疑韓國瑜遭圍剿 他反問：大看板值多少瓶礦泉水？

基進黨高市議員候選人洪正想請問韓國瑜，超大看板值多少礦泉水？（洪正提供）

2018-10-31 18:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕基進黨高市議員候選人洪正日前質疑韓國瑜「假菜販、真貴族」的包裝形象後，遭韓粉上網圍剿﹔洪正認為，韓粉這麼多非理性言論讓他感到惋惜，卻絲毫不退卻，實地找尋韓國瑜位於高雄鹽埕區的超大型看版，看板上的標語、姓名、號次還加掛LED燈，他強調，這「絕不只是一瓶礦泉水」而已！

洪正表示，日前公開質疑韓國瑜過度包裝、根本與現實不符後，引起大批韓粉蜂擁至網路留言底下護航，甚至進行人身攻擊。

他指出，自己絲毫不受影響，但看到韓粉這麼多非理性的言論，實在為韓國瑜支持者感到惋惜。

為進一步取信韓粉，洪正實地走訪位在自己選區（鹽埕區）一處韓國瑜的超大型看板﹔他形容，這塊看板應該是目前韓國瑜在高雄夜間最吸睛、也是最大的包棟看板，從遠在五福路橋的另一端就可清楚看見。

洪正估算，這塊看板大約寬20.4米、高達25.5米，總面積是自己平常手舉看板（0.65m*0.65m）的1231倍大，站在韓國瑜的看板底下宛如螻蟻。

他呼籲常把「只是賣菜的」、「只有一瓶礦泉水」、窮得沒錢選舉的韓國瑜交代清楚，這塊看板到底值多少礦泉水？也請韓粉動動腦算算。