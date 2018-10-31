「高雄選戰是價值選擇」洪耀福：主帥對決是關鍵

2018-10-31 14:28

〔記者楊淳卉／南投報導〕年底高雄市長選戰激烈，成為全國焦點。針對最後階段如何衝刺，民進黨秘書長洪耀福今表示，高雄選舉已是價值的選擇；該做的拜訪、組織、動員等例行性工作，國民黨和民進黨雙方都有在做，最後「主帥的對決」就是關鍵。期待高雄市長選舉有一場以上的辯論，把高雄發展路線講清楚，辯論清楚後，尊重選民決定。

民進黨今於南投縣舉辦行動中常會。洪耀福會前與媒體茶敘表示，民進黨在高雄執政30幾年，根據最近測試民調，超過五成民眾，認為民進黨執政對於高雄帶來進步，肯定高雄執政成績。很多年輕人出生就是民進黨執政的時代，比較欠缺「比較值」。

洪耀福說，很多人認為高雄薪水較低、就業機會不好，他們的感受是真實的。然而台灣國家長期「重北輕南」，地方政府把市政做好，仍難以扭轉重北輕南的結構。韓國瑜「唱衰高雄」，把高雄負面的一面過度渲染，用傷害高雄人自尊打選戰，會有反噬效果。

洪耀福指出，韓國瑜演講的論述，指「高雄拼經濟就好，政治是台北的事情」，乍聽很有道理，但深究可發現，韓國瑜大量把中國觀點引進台灣。例如「北漂」是中國用語，「不要管政治」，則是香港親中派洗腦香港人的論點。

洪耀福表示，過去高雄的政治實力，一直被台北人漠視，「難道高雄人只要顧經濟就沒問題嗎？」沒有政治實力，就沒有經濟發展，這樣的論點，只是會延續南北失衡。經歷幾個月花招，選戰最後兩、三週，高雄人應該冷靜下來，思考高雄的定位和發展，「韓國瑜的經濟方案真的可經得起檢驗嗎？」

洪耀福表示，選民不要被韓國瑜的中國論點迷惑，他也說，自己不是要戴韓國瑜「親共」的帽子，但韓國瑜的意識形態，就是被中國很多論述想法影響，這件事必須讓高雄人深刻理解。

洪耀福指出，韓國瑜到高雄以外的縣市助講是一種「蛋塔現象」，會形成風潮，但是無料，越講越顯示出韓國瑜對台灣的理解和見識不足。