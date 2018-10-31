向鄭文燦下戰帖 楊麗環闖市長辦公室、僵持30分鐘

桃園市長候選人楊麗環到市長辦公室門口遞交陳情書，由市長室主任陳坤榮代為接受，但楊麗環執意要進入會議室，雙方起爭執。（記者陳昀攝）

2018-10-31 13:40

［記者陳昀／桃園報導］桃園市長候選人楊麗環週一開始發起「護藻礁、反三接」單車環桃園活動，今天她在車隊助陣下前往市府「下戰帖」，要市長鄭文燦就此辯論，並直衝市長室要與鄭文燦會面，最後在桃園警分局陪伴下進入市長室，再由市長室主任陳坤榮代為接下「戰帖」，她才悻悻然離去。

楊麗環站在市府廣場，用麥克風對府內大喊，要鄭文燦出面辯論，痛斥鄭文燦之前跟蔡英文總統都聲稱要保護藻礁，現在卻配合中央讓三接案通過，代表之前只是在騙選票，太沒良心。

楊麗環痛斥，鄭文燦以為自己票很多，但明明只會把人民的納稅錢花光，這種當法誰都可以當市長，現在又把桃園人健康當成選舉籌碼，讓民進黨「一桃救三市」。

警方原本打算讓楊麗環將「戰帖」交到市府收發室，未料楊麗環走向電梯，準備上樓進入市長室找鄭文燦，遭警方阻攔、勸說鄭文燦不在府內，她又轉向樓梯，不斷疾呼「市民不能見市長嗎？」

「桃園市戒嚴了嗎？我搭電梯、走樓梯都不行嗎？」楊麗環在市府大廳不斷遊走、與警方僵持，被大批警察包圍，她說，自己在登記參選時就曾說過要下戰帖跟鄭文燦辯論，又不是臨時起意，如今卻被阻攔，「是不是要當鄭文燦的乾爹、乾媽才能上樓？」

雙方僵持近半小時，最後由桃園警分局陪同楊麗環搭電梯到市長辦公室門口，陳坤榮出面代為接受陳情，但楊麗環要求要進入會議室、要求市府更高層級主管出面，遭拒後雙方僵持不下，最後楊麗環悻悻然離去，關電梯前，陳坤榮告訴楊，請先弄清楚藻礁保護議題，楊麗環則回嗆：「你不是市長，我不想聽」。