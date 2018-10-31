政府資訊誤植被民眾放大檢視？ 唐鳳：政府不要造謠很重要

針對政府檢視假新聞，唐鳳強調「我們不要造謠很重要」，表示政府應確保自己的訊息即時且正確。（資料照）

2018-10-31 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕近來假新聞橫行，蔡政府提出《國家機密保護法》與《國家安全法》修正草案來強化不實訊息前端源頭稽查，但行政院政務委員唐鳳有不同看法，她強調「我們不要造謠很重要」，表示政府應確保自己的訊息即時且正確。

根據《聯合報》報導，唐鳳指出，政府對新聞工作者針對一定證據所做出合理懷疑的報導，布該被視為假新聞，應被視為「爭議訊息」，她個人不會使用假新聞這三字，因為這是對新聞工作者的不當連結和傷害。

面對目前政府資訊誤植會被民眾放大檢視，唐鳳認為，「確實，我們應該不要造謠很重要」，政府應確保自身訊息即時正確且公開。唐鳳表示，看到民眾反彈其實代表國人關注這議題且在乎言論自由，而政府應該把這點當作提醒，保持住言論自由這個核心價值，不該為了處理假消息而限縮言論自由空間，如此一來反而是讓散布者達到分化社會的目的。

針對該如何因應假消息，唐鳳提到，目前《數位通訊傳播法》草案正在立法院審議、等待三讀，此法沒有特針對網路行為定義罰則，而是把網路上的行為對應到民法及刑法，盡量讓司法體系有一樣的概念能夠參照處理。